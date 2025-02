Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Bedrohung durch Pfefferspray

Ludwigshafen (ots)

Am 21.02.2025 gegen 14:10 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt zu einer Bedrohung. Hierbei habe sich die 46-Jährige Beschuldigte beim Anstehen an der Kasse durch eine hinter ihr anstehende Familie derart bedroht gefühlt, dass sie ihr mitgeführtes Tierabwehrspray gezogen habe. Dieses habe sie der Familie vorgehalten und sie aufgefordert Abstand zu halten. Durch die Handlung fühlte sich die Familie bedroht. Im Rahmen der Kontrolle durch Polizeikräfte führte die Beschuldigte das Tierabwehrspray mit. Gegen die Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet, des Weiteren erhielt sie seitens des Drogeriemarktes ein Hausverbot.

