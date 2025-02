Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrolle über Fahrzeug verloren - Unfallursache Alkohol

Schifferstadt (ots)

Vermutlich weil er zuvor übermäßig Alkohol konsumiert hatte, kam ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Schifferstadt am vergangenen Sonntag, gegen 18:35 Uhr, beim Abbiegen von der Sandgasse in die Klappengasse von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit einem dortigen Haus. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,2 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. An der Hauswand entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro, am Fahrzeug des Verursachers zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

