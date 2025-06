Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall mit drei PKW

Nienburg (ots)

(Kun) Am Montag, den 23.06.2025 um 07:50 Uhr kam es in Nienburg auf der B6 in Höhe Abfahrt Langendamm in Fahrtrichtung Bremen zu einem Auffahrunfall mit drei PKW. Es kamen verkehrsbedingt an einer roten Ampel eine 27-Jährige aus Neustadt a.R. und ein 30-Jähriger aus Hannover zu stehen. Eine 45-Jährige aus Marklohe übersah die rote Ampel und die stehenden PKW und fuhr ungebremst auf den PKW des Hannoveraners auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den PKW von der Frau aus Neustadt a.R. geschoben. Alle drei Fahrer werden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 40.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell