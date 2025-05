FW Hannover: Feuer im Dachgeschoss: Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Hannover, Badenstedt (ots) - Heute Abend wurden im Stadtteil Badenstedt drei Kinder und ihre Eltern aus der Wohnung in der 1. Etage über tragbare Leitern gerettet. Gegen 20:20 Uhr haben Anwohner des Suttnerweges in Badenstedt der Rettungsleitstelle einen Wohnungsbrand gemeldet und das die Familie sich noch in der ...

mehr