FW Hannover: Kampfmittelfund in Misburg-Süd

Hannover-Bornum (ots) - In der Nacht zum Montag kam es in der Unteren Reihe in Hannover-Bornum zu einem Brand in einem Reihenendhaus. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, es wurden keine Personen verletzt. Eine Katze wurde durch die Feuerwehr in die Tierärztliche Hochschule gebracht. In der Regionsleitstelle Hannover ging um 01:55 Uhr eine Notrufmeldung ein, bei der eine Bürgerin von einem ...

