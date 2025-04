Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuer in einem Reihenendhaus in Bornum

Hannover-Bornum (ots)

In der Nacht zum Montag kam es in der Unteren Reihe in Hannover-Bornum zu einem Brand in einem Reihenendhaus. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, es wurden keine Personen verletzt. Eine Katze wurde durch die Feuerwehr in die Tierärztliche Hochschule gebracht.

In der Regionsleitstelle Hannover ging um 01:55 Uhr eine Notrufmeldung ein, bei der eine Bürgerin von einem ausgelösten Rauchwarnmelder im Nachbarhaus berichtete. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover wurden umgehend alarmiert und rückten zu dem Reihenendhaus in der Unteren Reihe in Hannover-Bornum aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich der ausgelöste Rauchwarnmelder, beschlagene Fenster und eine Rauchentwicklung aus dem Dach wurden festgestellt. Die Alarmstufe wurde daraufhin erhöht und weitere Einheiten der Feuerwehr Hannover nachgefordert. Die in der Brandwohnung lebenden Personen waren nicht zuhause, wurden im Nachgang allerdings durch die Polizei telefonisch erreicht. Die Feuerwehr verschaffte sich über einen rückwärtiges Fenster Zutritt zum Gebäude. Das Feuer war in einem Schrank im ersten Obergeschoss ausgebrochen und glücklicherweise noch nicht auf den Spitzboden und Dachstuhl übergegriffen. Es konnte schnell gelöscht werden, bevor weiterer Schaden entstand. Eine Katze wurde durch den vorgehenden Trupp gerettet und, da sie offensichtlich dem Brandrauch ausgesetzt war, mit Hustensymptomen in die Tierärztliche Hochschule Hannover gebracht. Mit Druckbelüftungsgeräten wurde die Brandwohnung anschließend entraucht. Zwei Bewohnende des Nachbarhauses wurden vorsorglich in die Obhut des Rettungsdienstes übergeben, konnten aber schnell wieder in ihr eigenes Haus entlassen werden. Im Einsatz befanden sich etwa 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover, die hierfür unter anderem mit 2 Löschzügen und Sonderfahrzeugen der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Feuerwehren Bornum und Ricklingen vor Ort waren. Die Brandursache ist ungeklärt. Der entstandene Sachschaden kann durch die Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei Hannover hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

