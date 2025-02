LPI-G: Pkw prallt gegen Baum

Greiz (ots) - Weida: Eine 65-jährige Frau wurde Opfer eines Taschendiebstahls, so dass die Polizei nun ermittelt. Die Geschädigte befand sich demnach am 18.02.2025, gegen 16:00 Uhr in einem Supermarkt in Weida (Am Schafberge). Während des Aufenthaltes griffen sich bislang unbekannte Täter ihre Geldbörse, welche sie in der unverschlossenen Jackentasche mit sich führte. Beim Bezahlen bemerkte sie schließlich das Fehlen ihres Portemonnaies und meldete dies der Polizei. ...

