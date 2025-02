LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Im Zeitraum vom 16.01.2025 bis zum 06.02.2025 drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Forststraße ein. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Aus dem Haus wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Eisenach (03691-261124) unter Angabe der Bezugsnummer 0033850/2025 zu melden. (mla) Rückfragen ...

