FW Hannover: Kampfmittelbeseitigung in Hannover-Misburg erfolgreich abgeschlossen

Hannover (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen kam es im Stadtteil Döhren zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr ist seit ca. 07:40 Uhr vor Ort, um den Brand zu löschen. Der Bewohner rettete sich selbstständig ins Freie und atmete dabei Rauchgase ein. Drei weitere Betroffene wurden über eine Drehleiter der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Ein Feuer in einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses sorgte am ...

