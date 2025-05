Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Wohnungsbrand im Suttnerweg in Badenstedt, fünfköpfige Familie über tragbare Leitern gerettet.

Hannover, Badenstedt (ots)

Heute Abend wurden im Stadtteil Badenstedt drei Kinder und ihre Eltern aus der Wohnung in der 1. Etage über tragbare Leitern gerettet.

Gegen 20:20 Uhr haben Anwohner des Suttnerweges in Badenstedt der Rettungsleitstelle einen Wohnungsbrand gemeldet und das die Familie sich noch in der Wohnung befindet. Es wurden daraufhin zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Badenstedt und Rettungsdienstkräfte für eine größere Anzahl Verletzter zur Einsatzstelle entsendet. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte hatte ein Nachbar begonnen die drei Kinder und die Mutter der Familie aus der Brandwohnung über eine Leiter vom Balkon aus dem ersten Obergeschoss zu retten. Die Feuerwehrkräfte holten den Vater auf dem gleichen Weg aus dem Gefahrenbereich, währenddessen begannen weitere Einsatzkräfte unter Atemschutz mit dem Löschen des Brandes. Fünfzehn Minuten nach der Alarmierung war der Brand in der Wohnung gelöscht und Lüftungsmaßnahmen konnten durchgeführt werden.

Die alarmierten Rettungsdienstkräfte versorgten in der Zwischenzeit die Geretteten. Der Nachbar, die Kinder und ihre Mutter erlitten eine Rauchgasintoxikation, der Vater sogar leichte Verbrennungen. Sie wurden alle in hannoversche Kliniken zur weiteren Untersuchung und Behandlung gebracht.

Die Feuerwehr Hannover war mit 58 Einsatzkräften und 23 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können keine Aussagen getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

