POL-NI: Zeugenaufruf zu zwei Einbrüchen

Stolzenau (ots) - (Thi) Am Freitag den 20.06.2025 ereignete sich in Stolzenau eine Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Ford gegen 21:30 Uhr die Straße Am Markt in Fahrtrichtung Weserstraße und überfuhr den dortigen Fußgängerüberweg. Dabei erfasste er den Rollator einer 87-Jährigen die den Fußgängerüberweg zu dem Zeitpunkt überquerte. Die 87-Jährige wurde leicht ...

