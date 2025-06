Polizei Mettmann

POL-ME: Auf frischer Tat: Polizei fasst Autodieb - 2506087

Bild-Infos

Download

Erkrath / Düsseldorf (ots)

In Erkrath haben Kräfte der Kreispolizeibehörde Mettmann am späten Mittwochabend (18. Juni 2025) einen Autodieb auf frischer Tat gestellt und festgenommen.

Folgendes war geschehen:

Am Mittwochabend stellte gegen 22 Uhr eine 49-jährige Düsseldorferin ihren Hyundai Santa Fe vor ihrer Anschrift in Düsseldorf-Bilk ab. Als sie gegen 23:40 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Wagen nicht mehr an Ort und Stelle und augenscheinlich entwendet worden war.

Richtigerweise alarmierte die Frau nicht nur umgehend die Polizei, sondern teilte dieser auch noch fortlaufend den aktuellen Standort ihres Autos fest, welchen sie über eine App orten konnte.

So konnten Kräfte der Kreispolizeibehörde Mettmann den Wagen nur wenige Minuten später in Erkrath fahrenderweise antreffen. Als der Autodieb die Polizei bemerkte, flüchtete dieser zunächst bis in eine Sackgasse an der Straße "Am Brockerberg", wo er dann aus dem Auto stieg und durch das dortige Wohngebiet und über einen Bolzplatz davonrannte. Schlussendlich waren die Einsatzkräfte jedoch schneller und konnten den Flüchtigen an der Düssel einholen und stellen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 40 Jahre alten Serben. Dieser wurde inzwischen einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft für den Mann anordnete. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell