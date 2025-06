Polizei Mettmann

POL-ME: 58-Jähriger in eigener Wohnung beraubt - die Polizei ermittelt - 2506084

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

In Langenfeld ist am Dienstag (17. Juni 2025) ein 58 Jahre alter Mann in seiner Wohnung von drei mit Sturmhauben maskierten Personen überfallen und beraubt worden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Folgendes ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Am Dienstagmorgen war der Langenfelder mit seinem Hund Gassi gegangen. Als er gegen 7:25 Uhr zurück zu seiner Wohnung an der Julius-Haas-Straße gekehrt war, hatten dem Mann laut eigenen Angaben drei maskierte Personen im Hausflur des Mehrfamilienhauses aufgelauert und ihn unter Vorhalt eines Messers in seine Wohnung gedrängt. Dort soll das Trio dem Mann dann aufgefordert haben, seine Wertgegenstände aus der Wohnung zu übergeben und einen Tresor zu öffnen.

Der Langenfelder kam der Aufforderung zwar nach, versuchte dann jedoch einen der Räuber anzugreifen. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung wurde der 58-Jährige leicht verletzt und das Trio flüchtete mitsamt seiner Beute: Darunter Bargeld in einer niedrigen vierstelligen Summe sowie einem Fernseher, einem DVD-Spieler sowie mehreren gepackten Kisten mit Einrichtungsgegenständen.

Der Langenfelder suchte im Anschluss einen Arzt auf, ehe er den Vorfall einige Stunden später am frühen Nachmittag in der Polizeiwache zur Anzeige brachte. Hierbei gab er die folgenden Täterbeschreibungen zu Protokoll:

Erster Täter:

- männlich - etwa 40 bis 50 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - trug eine schwarze Sturmhaube, einen dunklen Pullover / Sweatshirt, schwarze Einweghandschuhe sowie eine blaue Jeans und dunkelblaue Turnschuhe - normale Statur - braune Augen - sprach akzentfreies deutsch

Zweiter Täter:

- männlich - etwa 1,75 Meter groß - normale Statur - trug eine schwarze Sturmhaube, ein schwarzes Oberteil, blaue Jeans, graue Turnschuhe sowie schwarze "Latex-Handschuhe"

Dritter Täter:

- männlich oder weiblich - etwa 1,70 Meter groß - trug schwarze Oberbekleidung und eine anthrazitfarbene Jeans sowie schwarze Latex-Handschuhe

Die Polizei fragt:

Wer hat am Dienstagmorgen verdächtige Personen an der Julius-Haas-Straße gesehen oder kann die eingeleiteten Ermittlungen der Polizei durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell