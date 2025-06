Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2506081

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

Am Dienstag, 17. Juni 2025, kam es in Mettmann zu einem Einbruch in eine Jugendeinrichtung in der Straße Am Stadtwald. Dabei wurden gegen 21 Uhr mehrere Arbeitsgeräte und Werkzeuge entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Einbruch und verfolgte die vier Täterinnen und Täter (ein Mädchen, drei Jungen), die daraufhin die gestohlenen Gegenstände zurückließen. Sie werden beschrieben als circa 15 bis 16 Jahre alt mit osteuropäischem Aussehen. Alle vier waren dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

