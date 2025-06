Polizei Mettmann

POL-ME: Handwerkerautos aufgebrochen - 2506080

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht von Montag, 16. Juni 2025, auf Dienstag, 17. Juni 2025, kam es in Mettmann zu einer Serie von Autoaufbrüchen. Die unbekannten Täterinnen oder Täter hatten es dabei offensichtlich auf Handwerkerfahrzeuge abgesehen: Sie erbeuteten aus insgesamt fünf Autos hochwertige Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Der Schaden liegt geschätzt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Betroffen waren ein Opel Movano in der Mozartstraße, ein Fiat Talento in der Jörissenstraße, ein VW Transporter in der Brandenburger Straße sowie ein Ford Transit Custom und ein Mercedes Vito auf der Elberfelder Straße.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen und fragt: Wer hat zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag, 6:00 Uhr, an den erwähnten Orten Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise nimmt die Polizei Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell