Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Hückelhoven (ots)

Gegen 12.40 Uhr beobachtete ein Zeuge am Sonntag, 30. März, wie ein unbekannter Mann gegen einen an der Straße Markt geparkten Pkw trat, wobei eine Deformation an der linken Fahrzeugseite entstand. Der Täter war männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 170 bis 180 Zentimeter groß. Er war mit einer dunklen Kappe, einer Sonnenbrille und einer braunen bzw. khakifarbenen Jacke bekleidet. Er hatte helle Haare und sprach hochdeutsch. Im gleichen Zeitraum wurde ein weiteres Fahrzeug, welches ebenfalls an derselben Stelle parkte, durch Tritte am rechten vorderen Kotflügel beschädigt. Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Täters geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

