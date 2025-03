POL-HS: Gegenstände aus Fahrzeug entwendet

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Eine Handtasche war die Beute bislang unbekannter Täter, die sie gegen 12 Uhr am Samstag (29. März) aus einem an der Straße Am Wasserturm parkenden Wagen stahlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

