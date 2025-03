Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände aus Fahrzeug gestohlen

Heinsberg-Porselen (ots)

Aus einem an der Rurtalstraße parkenden Pkw entwendeten Unbekannte am Sonntag, 30. März, gegen 4.40 Uhr, Bargeld, persönliche Papiere und weitere Gegenstände. Der Täter war männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur sowie kurze dunkelblonde Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Kapuzenjacke, einem schwarzen Halstuch einer grauen Jogginghose mit blauen Streifen der Marke Adidas und schwarzen Turnschuhen. Er war mit einem weiß-roten Mountainbike unterwegs. Wer hat den Mann beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

