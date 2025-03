Selfkant-Süsterseel (ots) - Eine 63-jährige Frau aus Belgien stürzte am Sonntag (30. März), gegen 10.10 Uhr, auf der Waldstraße mit ihrem Rennrad aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern zurzeit noch an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

mehr