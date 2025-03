POL-HS: Polizeibericht Nr. 89/2025 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 30.03.2025

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Waldfeucht-Bocket, versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte Am Freitag (29.03.2025), gegen 13:30 Uhr, betrat ein unbekannter Täter den rückwärtigen Bereich einer Doppelhaushälfte in der Schulstraße. Dort wurde durch Hochdrücken der Rollladen versucht Zugang zum Objekt zu erlangen, was jedoch misslang. Auf der Terrasse wurde ...

mehr