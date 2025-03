POL-HS: Bei Einbruch überrascht

Geilenkirchen (ots) - Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten bislang unbekannte Personen in den Innenraum eines an der Lütticher Straße parkenden Pkw. Sie stahlen aus dem Innenraum einen Rucksack samt Inhalt. Die Tatzeit lag zwischen 21.30 Uhr am Dienstag, 25. März und 6.20 Uhr am Mittwoch, 26. März. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

