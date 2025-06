Polizei Mettmann

POL-ME: Verbotenes Autorennen? Die Polizei bittet um Hinweise - 2506083

Langenfeld (ots)

Bereits am Freitag (13. Juni 2025) sollen sich in Langenfeld-Richrath zwei BMW-Fahrer ein illegales Autorennen geliefert und hierbei einen Fahrer bzw. eine Fahrerin eines roten Kleinwagens gefährdet haben. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen gegen die Halter der beiden Fahrzeuge eingeleitet und sucht nun nach der gefährdeten Person in dem Kleinwagen.

Das war nach aktuellem Erkenntnisstand geschehen:

Nach Aussagen aufmerksamer Zeugen befuhren gegen 15 Uhr ein schwarzer BMW der 5er-Reihe und ein grauer BMW Z4 die Hildener Straße in Fahrtrichtung der Kaiserstraße. Dabei soll es neben überhöhter Geschwindigkeit auch zu gefährlichen Fahrmanövern gekommen sein: Beide Autos sollen auf Höhe des dortigen Bahnübergangs eine längere Strecke nebeneinander und auch im Gegenverkehr gefahren sein. Der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin eines noch unbekannten roten Kleinwagens, der in Gegenrichtung unterwegs war, soll so zu einer Gefahrenbremsung gezwungen worden sein, um einen Unfall zu verhindern.

Aufgrund der guten Zeugenaussagen konnte die Polizei die beiden mutmaßlichen Fahrer inzwischen ermitteln, hierbei soll es sich um einen 38-jährigen Deutschen aus Essen sowie um einen 52 Jahre alten Deutsch-Italiener aus Solingen handeln. Noch nicht klar ist jedoch die Identität der Person in dem roten Kleinwagen, die laut Zeugenaussagen nur durch eine Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß mit einem der BMW verhindern konnte.

Die Polizei bittet nun daher für die weitere Sachbearbeitung um Hinweise zur Fahrerin oder den Fahrer in dem roten Kleinwagen. Diese nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

