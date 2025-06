Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Polizei rekonstruiert Tatgeschehen

erneuter Zeugenaufruf ---

Diepholz (ots)

Am Nachmittag des 05.04.2025, gegen 15.30 Uhr, sind an der Delmenhorster Straße in Stuhr zwei Männer durch Schüsse aus einem fahrenden Pkw schwer verletzt worden (wir berichteten). Die beiden Männer standen zusammen mit Freunden auf einem Grundstück an der Delmenhorster Straße, als sie von Schüssen aus einem vorbeifahrenden Pkw an den Beinen getroffen wurden. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Verden stufte die Schüsse als versuchten Mord ein und die Polizei richtete eine Mordkommission "Container" ein.

Am heutigen Dienstagvormittag, von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr, hat die Polizei den Tatablauf am Tatort rekonstruiert. Durch die Rekonstruktion des Tatablaufs soll u.a. die Gefährlichkeit der Tat dargestellt werden.

Die Delmenhorster Straße (B 322) wurde für die Rekonstruktion, von der Kreuzung B 51 bis zur Einmündung Diepholzer Straße, für ca. eine Stunde gesperrt.

Das Tatfahrzeug, ein VW Passat Variant, Typ B8, Farbe schwarz, HB-Kennzeichen, (weitere Details sind nicht bekannt) konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Pkw war am Tattag aus Richtung B 6 gekommen und war nach den Schüssen in Richtung B 51, eventuell weiter Richtung BAB 1, geflüchtet.

Hinweise, insbesondere auf das Tatfahrzeug, aber auch Beobachtungen zur Tat am 05.04.2025, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell