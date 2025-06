POL-DH: --- Martfeld-Kleinenborstel - Motorradfahrer schwer verletzt

Diepholz (ots) - Brockum - Wohnhausbrand Am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Brockum, Alter Markt, in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten war die Wohnung, auch durch ...

