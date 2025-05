Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 31.05.2025

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht in der Innenstadt

Am 30.05.2025 in der Zeit von 16:25 Uhr bis etwa 16:30 Uhr wurde der auf einer Parkfläche abgestellte Pkw (Daimler, DH-...) der 38-jährigen Geschädigten aus Mellinghausen vermutlich beim Rangieren bzw. Ein- oder Ausparken beschädigt. Der genaue Unfallort befindet sich in Sulingen, Lange Straße 9. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden an dem geparkten Pkw wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271 - 9490 zu melden.

Bassum - Zeugenaufruf - Jugendliche werfen Steine auf Fahrzeuge

Am 30.05.2025 befährt ein 22-jähriger Bassumer gegen 15:30 Uhr mit seinem PKW die Überführung der B51 / Sulinger Landstraße in Bassum, als aus einer Gruppe von mehreren Jugendlichen zielgerichtet Steine gegen den vorbeifahrenden PKW geworfen werden. Zu Hause stellt der Fahrzeugführer diverse Beschädigungen an seinem Auto fest. Der entstandene Schaden lässt sich auf circa 1.000 Euro beziffern. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zu der Gruppe von Jugendlichen / Kindern mitteilen kann, sich mit der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242 - 6960 in Verbindung zu setzen.

Bruchhausen-Vilsen - Brand eines Bauernhauses

In den Abendstunden des 30.05.2025 kommt es im Ortsteil Engeln der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines Bauernhauses. Gegen 22:32 Uhr rückte die Feuerwehr in die Engeler Straße aus, wo aus dem Dachstuhl eines älteren Bauernhauses Flammen emporschlugen. Trotz des Eingreifens einer Vielzahl freiwilliger Feuerwehren wurde der Dachstuhl des Hauses durch das Feuer komplett zerstört. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das Haus durch den Brand nicht mehr bewohnbar ist. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht, da das Objekt lediglich als Wochenenddomizil genutzt wird. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 350.000 Euro.

