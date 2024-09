Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen drei Tatverdächtige vorläufig fest

Hamburg (ots)

Am 01.09.2024 konnten Zivilfahnder der Einsatzeinheit Einzeldienst (EEE) der Bundespolizeiinspektion Hamburg insgesamt drei Tatverdächtige zu unterschiedlichen Straftaten vorläufig festnehmen.

Fall 1:

Der 30-jährige Ukrainer steht im Verdacht, am 01.09.2024 um 10:10 Uhr auf dem S Bahnsteig des Bahnhofs Reeperbahn einem schlafenden Reisenden das Smartphone und Kopfhörer aus der Hosentasche gezogen zu haben. Nachdem er das Smartphone in Augenschein genommen hatte, gab er es dem Geschädigten zurück. Die Kopfhörer behielt der Tatverdächtige. Zivilfahnder konnten die Tat im Rahmen einer durchgeführten Videoauswertung feststellen. Gegen 11:15 Uhr konnten Zivilfahnder den Mann im Bereich des Bahnhofes antreffen und vorläufig festnehmen. Das Diebesgut konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Nach zweifelsfreier Identitätsfeststellung wurde er mit einem Platzverweis für den Hamburger Hauptbahnhof entlassen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Fall 2:

Der 43-jährige Ukrainer steht im Verdacht, am 08.08.2024 gegen 01:00 Uhr einem schlafenden Reisenden die Reisetasche und den Rucksack entwendet zu haben. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Am 01.09.2024 gegen 15:30 Uhr konnte der Mann von Zivilfahndern der EEE im Bahnhofsbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Feststellung der Personalien musste der Tatverdächtige entlassen werden. Nach dem Mann wurde in einem bestehenden Strafverfahren wegen Diebstahls gefahndet.

Fall 3:

Ein 50-jähriger Rumäne steht im Verdacht, arbeitsteilig mit einem weiteren bereits ermittelten rumänischen Staatsangehörigen das Smartphone des Geschädigten aus dessen Gesäßtasche entwendet zu haben. Dabei lenkte der Tatverdächtige den Geschädigten ab, so dass sein Komplize unbemerkt das Smartphone des Geschädigten entwenden konnte. Am 01.09.2024 gegen 18:00 Uhr konnte der Mann durch Zivilfahnder der EEE im Bereich des Bahnhofes vorläufig festgenommen werden. Nach zweifelsfreier Feststellung der Personalien musste der Mann wieder entlassen werden. Der Mann wurde im Rahmen eines bestehenden Strafverfahrens wegen Diebstahls gesucht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

RH

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell