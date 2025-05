Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis, Feiertag mit wenigen Körperverletzungen und Ruhestörungen - Diepholz, Kradfahrer bei Unfall verletzt ---

Landkreis - Körperverletzungen und Ruhestörungen

Die Polizei im Landkreis Diepholz verzeichnete ein relativ ruhigen Himmelfahrt Feiertag. Im laufe des Tages, vermutlich bis dann der Regen einsetzte, kam es zu nur wenigen Körperverletzungen. Im Laufe des Abends musste die Polizei dann die eine oder andere Ruhestörung beenden.

Auf der zentralen Sportanlage Im Bruch in Weyhe kam es gegen 16.15 Uhr zu einer Rangelei zwischen zwei stark alkoholisierten Männern. Ein 22-Jähriger (1,8 Promille) wollte einem 42-Jährigen (2,2 Promille) aufhelfen. Dabei fielen beide zu Boden und gerieten in Streit. Bei einem Streit und anschließender Rangelei im Weyher Bruch wurde eine 53-Jährige am Kopf getroffen und verletzt. Der 23-jährige Beschuldigte konnte von der Polizei angetroffen werden. In der Hagener Straße in Weyhe schubste im Verlauf eines Streites ein 65-Jähriger eine 63-Jährige, die daraufhin zu Boden fiel. Eine 37-Jährige, die der Frau zu Hilfe kam wurde ebenfalls von dem 63-Jährigen angegangen. In Barnstorf, Osnabrücker Straße, gerieten gegen 21.50 Uhr ein 19-Jähriger und ein bislang Unbekannter in Streit. Der Unbekannte schubste den 19-Jährigen, der daraufhin fiel. Da er ein Glas in der Hand hielt, verletzte er sich. Der Unbekannte flüchtete.

Diepholz - Auffahrunfall mit verletztem Kradfahrer

Am Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr wurde bei einem Auffahrunfall in Diepholz, Graftlage (B 51) ein Motorradfahrer verletzt. Der 59-jährige Kradfahrer fuhr hinter dem Pkw einer 24-jährigen Fahrerin von Lembruch in Richtung Diepholz. Die 24-Jährige wollte nach rechts in einen Feldweg abbiegen, verlangsamte daraufhin ihre Geschwindigkeit und betätigte auch den Fahrtrichtungsanzeiger. Der 59-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Krad auf den Pkw auf. Der Rettungsdienst versorgte den verletzten Kradfahrer und brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von ca. 11000 Euro.

