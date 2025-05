Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 29.05.2025

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer auf der B 51

Am Donnerstag gegen 11:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 51, zwischen Lembruch und Diepholz, unter Beteiligung eines Pkw VW und eines Kraftrollers Piaggio, mit einer leicht verletzten Person. Zu der genannten Zeit befahren eine 24-jährige Pkw-Führerin aus Guben/Brandenburg und ein 59-jähriger Führer eines Kraftrollers aus Osnabrück hintereinander die B 51 aus Richtung Lembruch in Fahrtrichtung Diepholz. Nach dem Parkplatz Escholt/Graftlage beabsichtigt die 24-jährige nach rechts in eine Nebenstraße abzubiegen und verringert hierzu unter Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers die gefahrene Geschwindigkeit. Der 59-jährige kann daraufhin sein Motorrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fährt auf den Pkw der 24-jährigen auf. Anschließend kommt der Motorradfahrer zu Fall und wird unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch eintreffende Ersthelfer kann der 59-jährige schnell befreit werden und zieht sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der Osnabrücker wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Syke - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch ist es gegen Mittag auf der B 6 in Syke / Barrien zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein 84-jähriger Mann aus Syke gerät aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Opel in den Gegenverkehr und touchiert hier zunächst einen Skoda einer 27-jährigen Frau aus Syke und kollidiert anschließend mit dem PKW-Wohnwagen-Gespann einer 42-jährigen Frau aus Selters. Durch den Verkehrsunfall wird der 84-Jährige leicht verletzt. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen, die zum Teil nicht mehr fahrbereit sind, wird seitens der Polizei auf mindestens 45.000 geschätzt. Die B 6 war für fast zwei Stunden voll gesperrt.

Syke - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen 74-jährigen Mann aus Syke aus dem Verkehr gezogen, der zunächst Mitarbeitern eines Baumarktes aufgrund seiner offensichtlichen Alkoholisierung aufgefallen ist, die die Polizei informiert haben. Der Mann sei dann mit seinem PKW mit angezogener Handbremse auf die B 6 aufgefahren, wo er von der Polizei angetroffen und kontrolliert wird. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,88 Promille. Bei dem Rentner wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein entzogen.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 27. auf den 28. Mai wurden auf dem Bramstedter Kirchweg in Höhe der Humboldtstraße durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer zwei massive Betonpoller aus dem Erdreich im Beet im Bereich einer Fahrbahnverengung gerissen. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bassum unter der Telefonnummer 04241/971680.

Weyhe - Verkehrsunfall mit verletzten E-Scooter-Fahrer

Am Mittwochabend kam es in Weyhe-Erichshof, gegen 21:30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw VW Golf und einem E-Scooter. Der 15-jährige E-Scooter-Fahrer aus Stuhr querte mit seinem Fahrzeug die Fahrbahn der Delmenhorster Straße hinter einem haltenden Bus. Dabei achtete er nicht auf eine 31-jährige Sykerin, die mit dem VW Golf die Delmenhorster Str. befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der junge Mann leicht verletzt und kam daraufhin mit einem RTW in ein Krankenhaus nach Bremen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 2.000,-EUR

