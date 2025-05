Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr und Weyhe, Einbrüche in Wohnhäuser - Scholen, Verpuffung Ursache für Brand in Biogasanlage ---

Diepholz (ots)

Stuhr und Weyhe - Einbrüche in Wohnhäuser

Im Laufe des Tages am Montag wurde in gleich zwei Häuser in Stuhr und in Weyhe eingebrochen.

In Stuhr, Stuhrer Landstraße, drangen die Täter zwischen 10 und 13 Uhr gewaltsam in ein Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend. Auch in Weyhe verschafften sich Unbekannte zwischen 09.30 und 15.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Im Mühlenfeld. Auch hier wurden mehrere Räume durchsucht. In beide Fällen wurde entweder nichts entwendet, oder steht der Schaden noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Scholen - Verpuffung Ursache für Brand in Biogasanlage

Durch eine Verpuffung und anschließendem Brand in einer Biogasanlage in Scholen, Voigtshausen, ist am Montag ein Schaden von mindestens 150000 Euro entstanden.

Durch die Verpuffung war die Abdeckung eines Fermenters in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An der Anlage entstand ein Materialschaden von ca. 150000 Euro. Da die Anlage für mindestens einen Monat ausfällt, kommt die gleiche Summe als Ausfallschaden nochmal hinzu. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

