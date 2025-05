POL-DH: --- Bassum - Bäume auf Schulgelände mutwillig beschädigt

Diepholz (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache ist heute Nachmittag gegen 14.45 Uhr auf der B 6 in Asendorf ein Pkw in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Beide Fahrerinnen wurden dabei verletzt. Die 61-jährige Fahrerin eines Pkw war auf dem Weg von Syke in Richtung Asendorf. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem ...

