Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brockum, Wohnhausbrand - Stuhr, Einbruch in Firma ---

Diepholz (ots)

Brockum - Wohnhausbrand

Am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Brockum, Alter Markt, in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten war die Wohnung, auch durch Rauchgas, zur Zeit nicht bewohnbar. Die Familie konnte bei Angehörigen untergebracht werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Stuhr - Einbruch in Firma

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag letzter Woche, zwischen 02.30 Uhr und 08.30 Uhr, in eine Firma in Stuhr-Brinkum Nord, Henleinstraße, eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Werkstatt und zum Büro. Entwendet wurden Werkzeuge, Diagnosegeräte, Laptops und ein Mercedes Transporter. Der gesamte Schaden beträgt mindestens 51000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

