Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 01.06.2025

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstagnachmittag befährt ein 37-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw inklusive Trailer die Amelogenstraße. An der Kreuzung zur Eschfeldstraße beabsichtigt er, die Straße geradeaus zu passieren und übersieht hierbei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw in Richtung Grafenstraße fährt. Es kommt zu einem Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind. Zudem werden die Beifahrerinnen leicht verletzt.

Sulingen - Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer im Bereich der Bassumer Straße in Sulingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis befand und zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, sowie eine Blutentnahme durchgeführt.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl nach Geldbörsenfund

Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Bahnhofstraße in Bruchhausen-Vilsen zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete 400 Euro Bargeld aus einem Portemonnaie, das zuvor vom Geschädigten verloren worden war. Anstatt die Geldbörse ordnungsgemäß abzugeben, nahm der Täter das Bargeld an sich und legte das entleerte Portemonnaie unweit des Fundortes ab. Ein aufmerksamer Zeuge fand das Portemonnaie kurze Zeit später und brachte es zur Polizeidienststelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der bekannten Rufnummer bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Bassum - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Bassum

Am Samstagmittag gegen 12:32 Uhr kam es auf der Bremer Straße in Bassum zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte, auf der Fahrbahn zu wenden. Hierfür scherte er zunächst nach rechts aus, um anschließend wieder nach links auf die Fahrbahn und in die entgegengesetzte Richtung einzufahren. Dabei übersah er einen von hinten nahenden Pkw, gesteuert von einem 45-jährigen Mann. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und nach notärztlicher Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschäden und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

Twistringen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr kam es im Ortsgebiet von Twistringen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Gassenkamp in Richtung Harpstedter Straße. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach links in Richtung Bundesstraße 51 abzubiegen. Dabei übersah er ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 36-jährige Motorradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell