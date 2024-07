Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Gemarkung Rutesheim: Zeugen zum Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gesucht

Rutesheim (ots)

Eine leicht verletzte Person, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und circa 45.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Montagabend gegen 20:30 Uhr auf der Bundesautobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim in Fahrtrichtung München ereignete. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer eines Mini Cooper den linken Fahrstreifen der BAB 8 von Karlsruhe kommend zwischen den genannten Anschlussstellen. Ein 58-jähriger Fahrer einer Mercedes-Benz A-Klasse scherte vom mittleren Fahrstreifen nach links zum Überholen aus, ohne auf den ankommenden Mini-Fahrer zu achten. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrzeuglenker des Minis eine Kollision nicht verhindern und fuhr auf den Mercedes auf, wodurch dieser zunächst nach links in die Betonleitwand abgewiesen wurde. Daraufhin gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, sodass der Mercedes entgegen der Fahrtrichtung zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Mini hingegen prallte gegen einen auf dem Beschleunigungsstreifen fahrenden Sattelzug eines 55-Jährigen, kippte zur Seite und kam dadurch auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Sattelzug-Fahrer blieb unverletzt. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Dort wurde der Fahrzeuglenker des Minis ebenfalls vorsorglich untersucht, jedoch unverletzt entlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn München für circa 60 Minuten gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 4 km Länge. Die Feuerwehr Leonberg sowie zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell