POL-KR: Schwanenmarkt: Maskierte brechen in Geschäfte ein

Krefeld (ots)

Vier Maskierte sind in der Nacht auf Donnerstag (6. Februar 2025) im Schwanenmarkt in drei Geschäften für Telekommunikation eingebrochen, haben eine Vielzahl von Mobiltelefonen aus den Verankerungen gerissen und entwendet. Die genaue Zahl der Geräte ist noch nicht bekannt. Außerdem haben sie in zweien der Läden die Einrichtung beschädigt.

Alle vier Männer trugen Oberteile mit Kapuzen und waren maskiert. Dies geht aus den Aufnahmen der Überwachungskameras hervor. Sie hatten den Schwanenmarkt gegen 1:26 Uhr über eine von ihnen beschädigte Glasscheibe an der Hochstraße betreten und wenige Minuten später auf demselben Weg wieder verlassen.

Zeugen, die die vier Männer gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zwei trugen ein schwarzes Oberteil mit Kapuze, zwei ein helles, ebenfalls mit Kapuze. Sie hatten eine rote Tasche, eine schwarze Umhängetasche und einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift bei sich. Hinweise bitte an 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (16)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell