Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Einbruchsversuch in Sozialstation in Battweiler

Battweiler (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten sich Zugang zur Ökumenischen Sozialstation in Battweiler zu verschaffen. Dazu wurden mehrere Fenster und Türen mit einem Hebelwerkzeug beschädigt und es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Den Tätern gelang es nicht in das Innere des Gebäudes zu kommen. Wer Zeitraum vom 12.06.2025, 16:30 Uhr bis 13.06.2025, 13:00 Uhr im Bereich der Sozialstation in Battweiler ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Zweibrücken unter pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631-369 15 399 melden. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell