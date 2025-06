Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Zeugenaufrufe zu Raubdelikt, Verkehrsunfällen mit Verletzten und Kupferdiebstahl; Diebstahl aus Pkw; Randalierer; Bedrohung

Reutlingen (ots)

In zwei Wohnhäuser eingebrochen

Vermutlich derselbe unbekannte Täter ist am Samstag in zwei Einfamilienhäuser in der Peter-Cornelius-Straße und der nahegelegenen Brahmsstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 19.00 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den beiden Gebäuden und durchsuchte die Wohnräume gezielt nach Stehlbarem. Hierbei entwendete er Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Reutlingen hat mithilfe von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Metzingen (RT): Kind angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 13 Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag vor einem Einkaufsmarkt in der Stuttgarter Straße. Die 13-Jährige querte um 11.50 Uhr bei stockendem Verkehr die Fahrbahn, wobei sie vom Außenspiegel einer bislang unbekannten Daimler-Benz A-Klasse touchiert wurde, welche gerade dabei war an der Fahrzeugkolonne links vorbeizufahren. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Stadtmitte Metzingen ohne anzuhalten fort. Das leichtverletzte Kind wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der grau-silberfarbenen Daimler-Benz A-Klasse machen können, deren rechter Außenspiegel beschädigt sein dürfte. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/9240 zu melden.

Filderstadt (ES): Raubüberfall (Zeugenaufruf)

Bei einem Raubüberfall auf ein Sonnenstudio in der Aicher Straße hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen Bargeld erbeutet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der Täter gegen 09.10 Uhr das Sonnenstudio, in welchem auch Gold angekauft wird. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Unbekannte vom 75 Jahre alten Geschäftsinhaber Geld und raubte schließlich einen geringen Bargeldbetrag. Mit diesem flüchtete er auf einem Herrenrad über die Eisenbahnstraße in Richtung Echterdingen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und eines Polizeihubschraubers führte nicht zur Ergreifung des Täters. Bei diesem soll es sich um einen etwa 185-190cm großen, schlanken Mann gehandelt haben, der mit einem weiß/grauen Pullover mit Kapuze und einer grauen Jogginghose bekleidet war. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0711/3990-0 zu melden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Wer hatte grün? (Zeugenaufruf)

Eine verletzte Person sowie ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 24.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag ereignet hat. Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 32-Jähriger in einem schwarzen Opel Grandland die Flughafenstraße und bog nach links in Richtung des Kreisverkehrs an der Messepiazza ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem schwarzen Seat Leon eines 43-Jährigen, der auf der Flughafenstraße in Richtung der B 27 unterwegs war. Der 43-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, musste aber nicht in eine Klinik gebracht werden. Da Fahrzeugteile auf der Fahrbahn lagen und von den Unfallfahrzeugen Rauch ausging, war die Feuerwehr ebenfalls mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Ampelschaltung an der Unfallstelle dauern an. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/787800 beim Polizeirevier Flughafen zu melden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mehrere Pkw angegangen

Mehrere im Stadtteil Leinfelden geparkte Fahrzeuge sind in der Nacht von Freitag auf Samstag von mutmaßlich ein und demselben unbekannten Täter angegangen worden. Auf bislang ungeklärte Art und Weise verschaffte er sich Zugang zu drei in der Goethe- und Wilhelmstraße geparkten Pkw, aus welchen Wertgegenstände und Bargeld in geringer Höhe entwendet wurden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Mit Messer verletzt

Am Samstagabend ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft in der Richthofenstraße gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden 36 und 38 Jahre alten Männer gegen 19.50 Uhr aufgrund der gemeinsam genutzten Räumlichkeiten aneinander. Dabei soll der Jüngere den Älteren in einen Würgegriff genommen und ihn anschließend leicht mit einem Messer verletzt haben. Des Weiteren wurde das Mobiltelefon des 38-Jährigen beschädigt. Die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes war nicht notwendig. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Bauchtasche geraubt

Am späten Samstagabend ist es im Bereich der Josef-Eberle-Brücke zu einem Raubdelikt gekommen. Gegen 22.30 Uhr lief ein 34-Jähriger über die Brücke, als er unvermittelt von zwei bislang unbekannten, jugendlichen Tätern mit Faustschlägen ins Gesicht angegriffen wurde und in der Folge zu Boden stürzte. Dort traten die Unbekannten weiter auf ihn ein, bevor sie schließlich seine Bauchtasche raubten und mutmaßlich auf E-Scootern in unbekannte Richtung flüchteten. Aufgrund der schwere seiner Gesichtsverletzungen wurde der 34-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Diebstahl von Kupferkabel (Zeugenaufruf)

Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Unbekannte am Samstagvormittag von einer Baustelle am Tunnel der Bundesstraße 463 bei Laufen entwendet. In der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 12.00 Uhr entwendeten die Täter auf dem umzäunten Baustellengelände gelagerte Kabel, welche unbemerkt mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Das Polizeirevier Albstadt sucht hierzu unter Telefon 07432/9550 nach Zeugen, denen am Samstagvormittag insbesondere im Bereich der Überleitung der Balinger Straße auf die B463 in Fahrtrichtung Dürrwangen verdächtige Personen oder abgestellte Fahrzeuge aufgefallen sind.

Balingen (ZAK): Mitbewohner mit Glasscherbe verletzt

Leicht verletzt worden ist ein 29 Jahre alter Mann, nachdem er am späten Samstagabend einen randalierenden Mitbewohner beruhigen wollte. In einem Wohngebäude in der Straße Auf der Au stellten mehrere Mitbewohner kurz vor 22.30 Uhr fest, dass ein 32-Jähriger in seinem Zimmer lautstark herumschrie, randalierte und Mobiliar beschädigte. Die Mitbewohner versuchten daraufhin, den Mann zu beruhigen. Als Reaktion hierauf trat der Randalierer gegen seine Zimmertür, woraufhin die Verglasung der Tür zu Bruch ging und er sich blutende Verletzungen an Händen und Füßen zuzog. Im Flur nahm der Mann anschließend eine auf dem Fußboden liegende Glasscherbe an sich, richtete diese gegen den 29-jährigen Mitbewohner und verletzte diesen in der Folge leicht. Nachdem die Verletzungen des 32-jährigen Randalierers zunächst in einer Klinik behandelt wurden, ist er im weiteren Verlauf in einer Fachklinik aufgenommen worden. Eine medizinische Behandlung des verletzten Mitbewohners war nicht erforderlich.

Burladingen (ZAK): In Wohnung eingedrungen und Mann bedroht

Mehreren Strafanzeigen sehen vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren entgegen, die am frühen Sonntagmorgen maskiert und mit Messern bewaffnet in eine Wohnung im Köhlbergweg eingedrungen sein sollen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die vier alkoholisierten Täter gegen 04.00 Uhr durch Einwerfen der Scheibe einer Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Wohngebäude. Ein dort wohnhafter 68 Jahre alter Mann wurde anschließend von den Jugendlichen bedroht, woraufhin er über Notruf die Polizei verständigte. Bis zum Eintreffen der Polizei waren die Jugendlichen bereits zu Fuß geflüchtet, konnten im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung jedoch wenig später im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Wie sich dabei herausstellte, hatte sich ein 16-Jähriger zuvor beim Betreten der Wohnung eine stark blutende Verletzung zugezogen, aufgrund derer er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen auf der Dienststelle an ihre Eltern übergeben. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, aufgenommen.

