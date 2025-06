Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt, zahlreiche Unfälle, Ladendiebe wiedererkannt, Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Ladendiebe wiedererkannt

Einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Supermarktes im Wohngebiet Ringelbach ist es zu verdanken, dass zwei Ladendiebe wegen eines Ladendiebstahls, der sich erst kürzlich ereignet hat, im Nachhinein dingfest gemacht werden konnten. Am Freitagmittag betraten zwei Männer im Alter von 30 und 35 Jahren gegen 14 Uhr eine Supermarktfiliale an der Kreuzeiche in Reutlingen. Hierbei erkannte die Mitarbeiterin, dass es sich bei den beiden Personen um bislang nicht identifizierte Beschuldigte eines Ladendiebstahls aus einer anderen Supermarktfiliale in Betzingen vom 3. Juni handelte. Bei dem drei Tage zurückliegenden Diebstahl waren Zigaretten im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet worden. Die Mitarbeiterin verständigte beim Wiedererkennen der beiden bislang unbekannten Täter die Polizei, welche die beiden Männer noch in den Verkaufsräumen widerstandslos festnehmen konnte. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurden sowohl das Fahrzeug als auch die Wohnung der augenscheinlich überregional agierenden Tatverdächtigen durchsucht. Zudem wurden deren Mobiltelefone beschlagnahmt. Die am 3. Juni entwendeten Zigaretten konnten jedoch bislang nicht aufgefunden werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen.

St. Johann / Reutlingen (RT): Rollerfahrer begeht zahlreiche Straftaten

Die Polizeireviere Pfullingen und Reutlingen ermitteln derzeit gegen einen 60 Jahre alten Mann, der am Freitagabend und in der darauffolgenden Nacht auf Samstag mehrere Straftaten begangen hat. Der 60-Jährige wurde zunächst am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in der Hauptstraße in St. Johann dabei beobachtet, wie er augenscheinlich betrunken mit seinem Roller fuhr und schließlich stürzte. Anschließend torkelte der Mann über einen Feldweg bevor er ohne Fremdeinwirkung auf einer Wiese zu Fall kam. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den von ihm gefahrenen Roller war. Zudem wurde bei dem 60-Jährigen ein Atemalkoholgehalt von deutlich über drei Promille festgestellt. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den verständigten Rettungsdienst wurde er daraufhin in polizeilicher Begleitung in das Klinikum in Reutlingen verbracht, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 60-Jährige in der Klinik belassen, musste hier jedoch nicht weiter behandelt werden. Wenige Stunden später belästigte er hier im Außenbereich der Klinik eine 31-jährige Frau, was einen weiteren Polizeieinsatz nach sich zog. Der 60-Jährige hatte die 31-Jährige gegen ihren Willen mehrfach angefasst bis dies durch ihren Begleiter unterbunden wurde. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme wurde dem 60-Jährigen ein entsprechender Platzverweis erteilt. Er muss sich nun sowohl für die Trunkenheitsfahrt, das Fahren ohne Fahrerlaubnis als auch für die sexuelle Belästigung zum Nachteil der 31-Jährigen verantworten.

Münsingen (RT): Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen ist es am Freitagnachmittag auf der L 230 zwischen Münsingen-Böttingen und Münsingen-Magolsheim gekommen. Die 40-jährige Lenkerin eines VW befuhr gegen 16.30 Uhr die Landstraße 230 von Böttingen kommend in Richtung Magolsheim. In einer Linkskurve kam die 40-jährige aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte sie mit dem Ford Kuga eines entgegenkommenden 82-Jährigen. Sowohl die VW-Lenkerin als auch der 82-Jährige und dessen 83-jährige Mitfahrerin zogen sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Die Fahrzeuge der Beteiligten waren aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden an den beiden PKW beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Zudem ergaben sich bei der 40-jährigen Anhaltspunkte auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Sie musste sich daher in im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort einer Blutentnahme unterziehen. Der unverletzte Hund der 40-Jährigen, welcher sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Fahrzeug befunden hatte, wurde vorübergehend in polizeiliche Obhut genommen und im weiteren Verlauf an Angehörige der 40-Jährigen übergeben. Die L 230 musste zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Plochingen (ES): Sattelzug streift Feuerwehrfahrzeug

In Zusammenhang mit einer Feuerwehrübung am Freitagabend ist es in Plochingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20.30 Uhr führte die Feuerwehr Plochingen eine Übung in der Straße "Am Nordseekai" durch. Dabei standen mehrere Fahrzeuge im Übungsbereich auf der Straße, wobei die erforderliche Durchfahrtsbreite nicht unterschritten war. Ein 65-jähriger Unbeteiligter befuhr während der Übung mit seinem Sattelzug den dortigen Bereich, streifte dabei infolge Unachtsamkeit beim Vorbeifahren mit seinem Auflieger einen abgestellten VW-Transporter der Feuerwehr und verursachte an diesem einen geschätzten Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Übung der Feuerwehr konnte trotz des Unfalls weiter fortgeführt werden.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Radfahrer lebensgefährlich verletzt (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Samstag ist es in auf der L 372 zwischen Wurmlingen und Rottenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen, bei welchem der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 35-jährige Radfahrer kurz nach Mitternacht die L 372 in Richtung Rottenburg. Etwa 700 Meter nach Wurmlingen kam es dann mit einem dahinter in gleicher Fahrtrichtung fahrendem Mercedes, der von einer 24-Jährigen gelenkt wurde, zur Kollision. Durch die Kollisionswucht wurde der Radfahrer von der Fahrbahn geschleudert und kam in einem neben der Fahrbahn befindlichen Gebüsch zum Liegen. Der angeforderte Rettungsdienst verbrachte den schwerstverletzten Radfahrer anschließend in eine Tübinger Klinik. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 10.000 Euro und der Schaden an dem Fahrrad auf etwa 200 Euro geschätzt. Zum Zwecke der Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständigengutachter an die Unfallstelle hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Straße für etwa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, die im entsprechenden Zeitraum vor dem Verkehrsunfall möglicherweise Beobachtungen zu dem betroffenen Radfahrer gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07071 / 972-1400 zu melden.

Rottenburg-Baisingen (TÜ): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr und Polizei am Freitag gegen 17 Uhr im Baisingen in den Galgenweg zur dortigen Sportanlage ausgerückt. Der 39-jährige Fahrer eines speziell umgebauten und hochwertigen Leichtkraftrads Piaggio hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Sportanlage vor einer Garage abgestellt gehabt. Bei dem Leichtkraftrad handelt es sich um einen dreirädrigen Spezialumbau. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge ging das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defektes direkt nach dem Abstellen in Flammen auf und brannte in der Folge vollständig aus. Personen wurden durch den Brand keine verletzt. Die in unmittelbarer Nähe befindliche Garage wurde ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren Ergenzingen und Baisingen waren mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 20.000 Euro beziffert.

Weilheim (TÜ): Erheblicher Sachschaden nach Vorfahrtsverstoß

Eine Vorfahrtsmissachtung ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagmittag gegen 14.30 Uhr in Weilheim ereignet hat. Der 43-jährige Fahrer eines Transporters der Marke Fiat befuhr die Alte Landstraße in Richtung Weinbergstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 45-jährigen Fahrerin eines Citroen C3, welche ordnungsgemäß aus Richtung Kilchberg angefahren kam. Das Fahrzeug kollidierte daraufhin frontal mit dem linken vorderen Kotflügel des Fiat Ducato. Bei dem Unfall wurde keine der beteiligten Personen verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich jedoch auf geschätzte 35.000 Euro. Die Fahrzeuge waren als Folge des Zusammenstoßes derart stark beschädigt, dass die durch Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten.

Balingen (ZAK): Fußgänger angefahren

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Straße Auf Bollen verletzt worden. Der 48-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai übersah während seiner Suche nach einer Parklücke den 81-jährigen Fußgänger, welcher über den Parkplatz lief. Mit geringer Geschwindigkeit kollidierte der PKW-Lenker frontal mit dem Fußgänger, welcher durch den Zusammenprall leichte Verletzungen am Rücken und beiden Armen erlitt. Der 81-Jährige wurde in der Folge durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden an dem Hyundai wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

