Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bempflingen (ES): Zu schnell gefahren und mit Gegenverkehr kollidiert

Zu hohe Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der K 1259 sein, bei dem eine Pkw-Lenkerin verletzt wurde. Kurz vor zwölf Uhr war eine 23-Jährige mit einem Mercedes CLK auf der Kreisstraße von Kleinbettlingen in Richtung Grafenberg unterwegs. Hierbei befuhr sie offensichtlich eine Rechtskurve so schnell, dass sie auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich mit einem entgegenkommenden BMW kollidierte, den eine 24 Jahre alte Frau lenkte. Der BMW kam durch den Zusammenstoß im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Die 24-jährige Fahrerin musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Unfallwagen wurden aufgrund ihrer schweren Beschädigungen abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 25.000 Euro. (gj)

Meßstetten (ZAK): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Der Polizeiposten Meßstetten sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der L 440. Gegen 9.45 Uhr war eine 23 Jahre alte Frau mit einem MINI auf der Landesstraße von Tieringen herkommend in Richtung Passhöhe Lochen unterwegs, als ihr ein noch unbekannter schwarzer Pkw entgegenkam. Wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit war dieser auf den Fahrstreifen der jungen Frau geraten, weshalb diese auf den Grünstreifen auswich. Dort überfuhr der MINI einen Leitpfosten. Der unbekannte Lenker des schwarzen Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Am MINI, der später abgeschleppt werden musste, dürfte sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten schwarzen Pkw bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07431/935319-0 zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell