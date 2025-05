Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 30. April 2025, gegen 17:50 Uhr, wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 43-Jähriger aus Weyhe mit seiner 7-jährigen Tochter in einem Pkw die Annenheider Straße in Delmenhorst in Richtung Brendelweg. Eine 56-jährige Delmenhorsterin befährt ebenfalls in einem Pkw mit ihrer 21-jährigen Tochter den Brendelweg. An der Kreuzung Annenheider Straße / Brendelweg übersieht der 43-Jährige das Stoppschild, fährt in die Kreuzung ein und nimmt der bevorrechtigten 56-Jährigen in ihrem Pkw die Vorfahrt.

Durch den Zusammenstoß werden die 56-Jährige sowie ihre 21-jährige Tochter leicht verletzt und durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Unfallschäden werden auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

