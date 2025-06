Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Handfeste Auseinandersetzung, Bus 30 Stunden lang unterwegs

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Unfall auf der B 297

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 297 verletzt worden. Eine 72-Jährige war kurz nach 14.30 Uhr mit einem VW Golf von einem Feldweg beim sogenannten Feldhäusle aus auf die Bundesstraße nach rechts in Richtung Kirchheim abgebogen. Hierbei fuhr die Seniorin einen zu weiten Boden, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Lkw eines 54 Jahre alten Mannes. Der Transporter der Marke Mercedes-Benz, Typ Atego, war in Richtung Reudern unterwegs. Durch die Kollision drehte sich der Pkw der Unfallverursacherin und kam von der Straße ab. Das Auto blieb anschließend im etwa zwei Meter tiefen Straßengraben stehen. Da durch den Aufprall die Ölwanne zu Bruch ging und der Inhalt auslief, mussten die Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Landratsamtes ausrücken. Die Golf-Lenkerin und der Laster-Fahrer mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die B 297 zwischen der Autobahn A8 und der Abzweigung nach Lindorf bis 15.45 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Nürtingen (ES): Bus bei Großkontrolle aus dem Verkehr gezogen

Ein sogenannter Stretch-Bus musste am Mittwochmittag von der Polizei in Nürtingen aus dem Verkehr gezogen werden. Beamte der Verkehrspolizei hatten zusammen mit dem Zoll und der Unterstützung durch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks eine Kontrollstelle auf dem Festplatz in Oberensingen eingerichtet. In der Zeit von zehn Uhr bis 15.15 Uhr hielten die Beamten 28 Fahrzeuge an und kontrollierten insgesamt 95 Personen. Hierbei stellten sie an sieben Fahrzeugen technische Mängel fest, von denen drei aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Weiterhin konnten bei den Fahrern sieben Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt und zur Anzeige gebracht werden. Am gravierendsten waren die Verstöße gegen die Sozialvorschriften bei zwei Fahrern eines aus der Ukraine kommenden Stretch-Busses. Der mit 18 Fahrgästen besetzte Mercedes-Benz Sprinter war seit Beginn der Tour in die Region Freiburg etwa 30 Stunden ohne größere Pausen unterwegs. Zudem stellte sich bei einer Überprüfung des Fahrzeugs heraus, dass der Geschwindigkeitsbegrenzer außer Funktion gesetzt wurde. So konnte die maximal vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern überschritten werden und der Bus war streckenweise mit Geschwindigkeiten von 115 km/h bis 120 km/h unterwegs. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Überprüfung einer Firma zugeführt und bis zur Einstellung des Geschwindigkeitsbegrenzers aus dem Verkehr gezogen. Gegen die beiden Fahrer sowie den Halter wurden Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von 5.000 Euro festgesetzt. Die Fahrgäste durften nach der Kontrolle in einem Ersatzbus mit anderen Fahrern ihre Reise fortsetzen. (ms)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand dürften die Ursachen eines Verkehrsunfalls gewesen sein, den ein 35-Jähriger am Mittwochvormittag auf der Tiefenbachstraße verursacht hat. Eine 73-Jährige war gegen 10.25 Uhr mit ihrem VW Golf von Nürtingen kommend, auf der Tiefenbachstraße unterwegs und wollte auf Höhe der Parkplätze Schollenhölze nach links in diese einbiegen. Verkehrsbedingt musste sie jedoch anhalten, was der hinter ihr ebenfalls mit einem VW Golf fahrende 35-Jährige zu spät bemerkte und ihr ins Heck krachte. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die 73-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der VW des Unfallverursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste nachfolgend abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Straßenmeisterei im Einsatz. Der entstandene Sachschaden an den beiden VW Golf wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Streitigkeiten

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen drei Männer im Alter von 22, 34 und 48 Jahren. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll es zwischen dem Trio bereits den ganzen Tag über zu Streitigkeiten gekommen sein. Als die Drei am Abend, gegen 20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Lange Straße wieder aufeinandertrafen, flammten die Streitigkeiten erneut auf und mündeten in eine handfeste Auseinandersetzung bei der wohl auch Pfefferspray und eine Fahrradkette eingesetzt und ein Teppichmesser zumindest vorgezeigt worden sein soll. Ernstlich verletzt wurde aber niemand. Alle Beteiligten erhielten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen Platzverweise und sehen jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

Straßberg (ZAK): Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Erkennbar alkoholisiert war ein 80-Jähriger, der am Mittwochabend an der Kreuzung Bahnhofstraße / Bohlstraße ein Fahrschulauto gerammt hat. Ein 56 Jahre alter Fahrerlehrer war mit seiner Fahrschülerin gegen 17.50 Uhr in einem VW Golf auf der Bahnhofstraße unterwegs, als ihnen der Ford Focus des 80-Jährigen entgegenkam, der augenscheinlich nach links abbiegen wollte, sich mit seinem Wagen jedoch viel zu weit mittig eingeordnet hatte und das Fahrschulauto nach rechts ausweichen musste. Dabei kam der Golf so dicht an den Randstein, dass er anhalten musste, sodass beide Fahrzeuge Fahrertüre an Fahrertüre standen. Plötzlich setzte der Ford zum Abbiegen an, wodurch es zur Kollision der beiden Autos kam. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des erkennbar alkoholisierten Unfallverursachers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als einer Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste und sein Führerschein auf Weisung der Staatsanwaltschaft einbehalten wurde. (cw)

Balingen (ZAK): Von Fahrrad gestürzt

Mit schweren Verletzungen musste eine Pedelec-Lenkerin nach einem Sturz von ihrem Fahrzeug am Mittwochnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Die 60-Jährige befuhr gegen 16 Uhr die abschüssige Schützenstraße und stürzte vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers kopfüber zu Boden. Sie hatte einen Fahrradhelm getragen. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell