POL-RT: Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Automat aufgebrochen; Ins Lenkrad gegriffen

Im Kreisverkehr aufgefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Riedericher Straße in Mittelstadt ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr fuhren ein 41-jähriger BMW-Lenker und ein 35-Jähriger mit einer Triumph vom Lachenhauweg hintereinander in den Kreisverkehr ein. Nahezu zur selben Zeit wollte 58-Jähriger mit einem Ford den Kreisel aus Richtung Riedericher Straße durchfahren. Da nach bisherigen Erkenntnissen die beiden anderen Verkehrsteilnehmer direkt vor dem Ford-Fahrer in den Kreisverkehr eingebogen waren, betätigte dieser die Hupe. In der Folge bremste der BMW-Fahrer seinen Wagen bis zum Stillstand ab, was der Motorradfahrer zu spät bemerkte, auf diesen auffuhr und stürzte. Der Kradlenker verletzte sich leicht, konnte sich aber nachfolgend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Am BMW und dem Motorrad entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Tübingen zu diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Metzingen (RT): Mit Pkw überschlagen

Ein 42-Jähriger ist nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B28 mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Kurz vor 19.30 Uhr war der Mann mit seinem Audi von Reutlingen in Richtung Metzingen unterwegs. Als er an der Anschlussstelle Metzingen-Süd von der Bundesstraße abfuhr, verlor er möglicherweise aufgrund eines Fahrfehlers auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich dann der Pkw, wobei sich der 42-Jährige leicht verletzte. Der Audi, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. (gj)

Pfullingen (RT): Auf dem Zebrastreifen angefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der Seitenstraße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 62-Jähriger gegen 9.30 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Seitenstraße in Richtung Gönninger Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache übersah er, dass eine 31 Jahre alte Frau mit ihrem Kinderwagen und ihrem knapp zweijährigen Kleinkind darin auf dem Fußgängerüberweg die Fahrbahn auf Höhe des Geldinstitutes überquerte und erfasste beide auf dem Zebrastreifen. Ersthelfer und der 62-Jährige kümmerten sich sofort um die Frau und das Kind. Die Frau wurde bei dem Unfall schwerverletzt und nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Das Kind erlitt, soweit bislang bekannt ist, leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt und nachfolgend abgeschleppt. Sein Führerschein wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft noch am Unfallort beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zu diesen Ermittlungen wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Seitenstraße musste im Bereich der Unfallstelle bis etwa gegen 13 Uhr gesperrt werden. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung vor Ort. An der Unfallörtlichkeit waren mehrere Zeugen zugegen. Insbesondere sucht die Verkehrspolizei nach einer Frau, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben könnte, als Ersthelferin vor Ort war, jedoch ihre Personalien noch nicht angegeben hat. Diese, sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (cw)

Filderstadt (ES): Hand in Ladeklappe geraten

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochvormittag in Plattenhardt hat ein 60-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Der Mann befand sich kurz nach elf Uhr alleine mit seinem Lkw in der Finkenstraße, als er bei Transportarbeiten versehentlich eine Ladeklappe an seinem Fahrzeug verschloss und hierbei mit der Hand in die Öffnung geriet. Der Rettungsdienst brachte den Verunglückten in eine Klinik. (gj)

Tübingen (TÜ): Snackautomat aufgebrochen

Zwei Unbekannte haben am späten Montagabend einen Snackautomaten am Berliner Ring beschädigt und mehrere Verkaufsartikel gestohlen. Die beiden Täter schlugen und traten kurz vor Mitternacht auf den Automaten ein und holten aus diesem mehrere Produkte heraus, die sie mitgehen ließen. Durch die Gewalteinwirkung fiel die Kühlung des Gerätes aus. Zum entstandenen Schaden liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Tübingen (TÜ): Mit Pedelec gestürzt

Nach bisherigen Erkenntnissen nur leichte Verletzungen erlitt eine 63-Jährige am Dienstagnachmittag bei einem Sturz mit dem Rad in der Sarchhalde. Hierbei kam die Frau gegen 15.30 Uhr alleinbeteiligt in einer Kurve zu Fall. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. (gj)

Dettenhausen (TÜ): Taxifahrt endet mit Gewahrsam

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt seit dem späten Dienstagabend gegen einen 51-Jährigen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Der Mann befand sich gegen 23 Uhr als Fahrgast in einem Taxi auf der L1208 in Richtung Bebenhausen. Während der Fahrt griff der stark alkoholisierte Mitfahrer dem 37 Jahre alten Taxifahrer unvermittelt ins Lenkrad, woraufhin dieser stark abbremsen musste und im weiteren Verlauf die Polizei verständigte. Der Mann musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben, leistete jedoch gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten Widerstand und beleidigte diese mehrfach. Da er nicht zu beruhigen war, musste er schließlich die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. (gj)

