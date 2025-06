Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben"; Brandstiftung in Schultoilette; Kupferdiebe unterwegs; Unfall mit E-Scooter; Schwerer Arbeitsunfall; Radfahrer bei Unfall verletzt

Bilanz des Polizeipräsidiums Reutlingen zum bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben" für mehr Verkehrssicherheit am 3. Juni 2025

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 2.6.2025 / 11.47 Uhr

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags "sicher.mobil.leben" für mehr Verkehrssicherheit haben am Dienstag (3.6.2025) dem diesjährigen Motto "Kinder im Blick" entsprechend die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Reutlingen in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden ganz gezielt die sichere Teilnahme von Kindern am Straßenverkehr überwacht.

Die rund 150 eingesetzten Kräfte der Verkehrspolizei, der Polizeireviere sowie der Verkehrsprävention richteten dabei in allen vier Landkreisen an dutzenden Kontrollstellen ein besonderes Augenmerk auf die Bereiche rund um Schulen und Kindergärten. Neben der Ahndung der festgestellten Verstöße stand auch die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer für die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern im Straßenverkehr im Vordergrund.

Bei dem zwischen sieben Uhr und 20 Uhr andauernden Aktionstag wurden neben mehreren Geschwindigkeitsverstößen auch über 40 Fahrer festgestellt, die beispielsweise durch ein Mobiltelefon vom Verkehrsgeschehen abgelenkt waren. Außerdem stießen die Beamtinnen und Beamten in fast 50 Fällen auf nicht oder nicht richtig angelegte Sicherheitsgurte bzw. fehlende Kindersitze. Über 60 Fahrzeuge waren im Bereich von Schulen oder Kindergärten regelwidrig geparkt. Insbesondere unübersichtliches Parken in Verbindung mit den sogenannten Elterntaxis kann für gefährliche Verhältnisse für Kinder sorgen. Des Weiteren war bei vier Fahrern die Verkehrstüchtigkeit durch den Konsum berauschender Mittel nicht gegeben.

Derartige Kontrollen werden als Bestandteil der täglichen Arbeit des Polizeipräsidiums Reutlingen auch in Zukunft fortgesetzt. (mr)

Reutlingen (RT): In der Schultoilette gezündelt

Nach einer Brandstiftung am Mittwochmorgen in der Toilette einer Schule in der Sonnenstraße hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 8.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es in der Jungentoilette zu einem Brand gekommen war. Die Schule wurde umgehend geräumt. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Wie sich herausstellte, war eine Klopapierrolle in einer der Toilettenkabinen in Brand gesetzt worden. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte durch einen Schulbegleiter vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und fünf Sanitätern vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Schulbetrieb konnten wenig später wiederaufgenommen werden. (cw)

Reutlingen (RT): Kupferrohre gestohlen

Fallrohre und Regenrinnen in einer Länge von insgesamt 15 Metern haben Unbekannte von Dienstag, sieben Uhr, bis Mittwoch, sieben Uhr, von einem technischen Betriebsgebäude im Bereich der Carl-Zeiss-Straße gestohlen. Im genannten Zeitraum drangen die Kriminellen gewaltsam in das umzäunte Gelände ein, montierten die Rohre und Regenrinnen ab und ließen sie mitgehen. Die Höhe des Schadens wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Elektroroller touchiert

Leicht verletzt wurde eine 58-Jährige, die am Mittwochmorgen an der Einmündung Schloßweg / Stuttgarter Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen 8.30 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Ohne auf den Verkehr zu achten fuhr sie auf Höhe des Schloßwegs auf die Fahrbahn, um den gegenüberliegenden Gehweg zu erreichen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Toyota eines 45-Jährigen, der in diesem Moment dabei war, von der Haltelinie aus der Schloßstraße kommend, anzufahren. Ein Rettungswagen brachte die gestürzte Rollerfahrerin nachfolgend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 49-jährige Mitarbeiterin am Dienstagnachmittag in einer Firma in der Stuttgarter Straße erlitten. Die Frau war gegen 16 Uhr im Lagerbereich des Betriebes unter Einsatz eines Flurförderfahrzeuges mit Transportarbeiten beschäftigt. Hierbei prallte sie aus noch ungeklärter Ursache mit dem elektrisch angetriebenen Fahrzeug gegen ein Regal und wurde dadurch teilweise eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte nach der notärztlichen Erstversorgung in eine Klinik. Die Ermittlungen zur Unfallursache, die von der Verkehrspolizei Esslingen geführt werden, dauern an. (gj)

Albstadt (ZAK): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Ebingen leicht verletzt worden. Eine 56-Jährige wollte kurz vor 14 Uhr mit einem Fiat 500 vom Parkplatz der Festhalle auf die Schmiechastraße einfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten, 52 Jahre alten Radler, der den Fahrradweg parallel zur Straße befuhr. Der Mann wurde von seinem Fahrrad abgewiesen und stürzte auf die Motorhaube. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (ms)

