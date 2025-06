Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Lkw-Brand; Tödlicher Bahnunfall; Brandalarm durch Böller;

Unfall mit verletztem jugendlichen Radfahrer

Leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Reutlinger Innenstadt erlitten. Der 15-Jährige fuhr gegen 15.15 Uhr mit seinem Pedelec vom Oskar-Kalbfell-Platz herkommend in Richtung der neuen Fahrradstraße. Zeitgleich war ein 25-Jähriger mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der Fahrradstraße von der Rebentalstraße herkommend unterwegs und wollte nach rechts in die Rathausstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Jugendlichen, der im Anschluss zu Boden stürzte. Der 15-Jährige wollte sich im Anschluss in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf über 1.000 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): In Holzhütte eingebrochen

In eine Holzhütte auf dem Reutlinger Willy-Brandt-Platz ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. In der Zeit von 21 Uhr bis sechs Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Verkaufsklappe und entwendete eine Geldkassette mit etwas Wechselgeld aus der Hütte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Alteburgstraße leicht verletzt worden. Ein 64-Jähriger war gegen 18.55 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse von der Stadtmitte herkommend unterwegs und wollte nach links in die Hermann-Hesse-Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 5er BMW einer 20 Jahre alten Frau. Durch den Zusammenstoß wurden eine Beifahrerin in dem Auto des Unfallverursachers sowie die BMW-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 33.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Lkw-Brand

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Lkw am Dienstagmorgen auf der Alteburgstraße gewesen sein. Der Fahrer eines mit Erdhaushub beladenen Sattelzuges war gegen 7.10 Uhr auf der Alteburgstraße unterwegs, als er aus dem Motorraum aufsteigenden Rauch bemerkte, anhielt und sein Fahrzeug verließ. Kurz darauf schlugen schon Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen. Allerdings war nicht mehr zu verhindern, dass die Sattelzugmaschine vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Da auch Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei aufwändig gereinigt werden. Zur Bergung des Sattelzugs war ein Spezialfahrzeug und ein Kran im Einsatz, weshalb die Strecke für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden musste. Seither wird der Verkehr in Richtung Reutlingen über die Deponie an der Brandörtlichkeit vorbeigeleitet. Die Reinigungs- und Aufräumarbeiten dauern zur Stunde (Stand 12 Uhr) noch an. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Wannweil (RT): Tödlicher Bahnunfall

Tödlich verletzt wurde ein 43-Jähriger bei einem Bahnunfall am Montagabend am Wannweiler Bahnhof. Derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Hund des Mannes gegen 21.15 Uhr vom Bahnsteig ins Gleisbett gesprungen sein. Beim Versuch seinen Hund zu retten übersah der Mann den aus Richtung Reutlingen heranfahrenden Zug. Beide wurden von diesem erfasst und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Die Bahnstrecke musste in der Folge bis etwa 23.15 Uhr gesperrt werden. Neben der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten war der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Reutlingen (RT): Baum auf Pkw gestürzt

Glück im Unglück hatte ein 60-jähriger Autofahrer am Montagmorgen auf der B 297 bei Pliezhausen. Kurz vor 7.30 Uhr befuhr der Mann mit seinem BWM die Bundestraße von Tübingen herkommend, als an der Abzweigung nach Rübgarten aufgrund des Unwetters plötzlich ein Baum auf die Fahrbahn und auch auf den Pkw stürzte. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Für die Räumung der Unfallstelle und den Sägearbeiten der Feuerwehr musste die B297 in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt werden. (gj)

Reutlingen (RT): In den Straßengraben gefahren

Ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro ist am späten Montagabend bei einem Unfall auf der B312 kurz vor Sondelfingen entstanden. Dort wollte kurz vor 23.30 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem BMW X3 vom Scheibengipfeltunnel herkommend auf die B 28 auffahren. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Mann jedoch die Kontrolle über den Wagen, der sich drehte und anschließend im rechtsseitigen Straßengraben zum Stillstand kam. Die Insassen blieben unverletzt, der BMW musste durch einen Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (gj)

Pfullingen (RT): Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Daimlerstraße ist ein Pkw so schwer beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste. Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit einem Skoda Octavia die Max-Eyth-Straße und bog an der Einmündung nach links in die Daimlerstraße ab. Hierbei übersah er vermutlich einen vorfahrtberechtigten 47-jährigen BMW-Lenker, der seinerseits von der Daimler Straße nach links in die Max-Eyth-Straße abbiegen wollte. Der geschätzte Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro. (gj)

Ostfildern (ES): Einbruch in Bar

In eine Bar in der Ruiter Straße in Scharnhausen ist ein Unbekannter von Montag auf Dienstag eingebrochen. Kurz nach zwei Uhr verschaffte sich der Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes. In den Räumlichkeiten des Gastrobetriebes brach der Kriminelle mehrere Spielautomaten auf und entwendete aus diesen etwas Bargeld. Zum angerichteten Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Ostfildern hat mithilfe von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. (gj)

Filderstadt (ES): Hoher Sachschaden nach Alkoholfahrt

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt seit dem späten Montagabend gegen eine 53- Jährige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Frau war kurz nach 22 Uhr mit ihrem KIA Sportage auf der Metzinger Straße unterwegs. Mutmaßlich aufgrund des Konsums von Alkohol prallte sie mit ihrem Wagen auf einen geparkten BMW X3, der anschließend gegen einen VW Amarok geschoben wurde. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch fest, weshalb die 53-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und der nicht mehr fahrbereiter KIA abgeschleppt. Die Polizei beziffert den verursachten Sachschaden auf rund 30.000 Euro. (gj)

Plochingen (ES): Zwei Unfälle in der Filsallee

Zwei Verkehrsunfälle haben sich am Montag in der Plochinger Filsallee ereignet. Kurz nach 13.30 Uhr war ein 43-Jähriger mit einem Ford von der B 10 herkommend in Richtung eines Sportgeschäfts unterwegs. Hierbei kam es zur Kollision mit der Mercedes-Benz B-Klasse eines 76 Jahre alten Mannes, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung des Parkplatzes eines Garten-Centers fuhr. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Kurz vor 17 Uhr ereignete sich der zweite Unfall. Eine 95 Jahre alte Frau war mit ihrem Wagen auf der Filsallee unterwegs und wollte nach links auf die vorfahrtsberechtige Ulmer Straße abbiegen. Hierbei stieß sie mit dem VW Transporter eines 55-Jährigen zusammen, der von Plochingen herkommend in Richtung Reichenbach unterwegs war. Die Seniorin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beträgt zirka 16.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Unfall mit schwerverletztem Kind

Schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Plochinger Straße erlitten. Das zwölf Jahre alte Mädchen stand kurz nach 18.30 Uhr auf einer Sperrfläche am Straßenrand auf Höhe der Bismarckstraße. Unmittelbar vor dem Peugeot einer 27 Jahre alten Frau, die in Richtung Stadtmitte fuhr, lief die Zwölfjährige unvermittelt über die Fahrbahn. Trotz einer Vollbremsung konnte die Pkw-Lenkerin einen Aufprall nicht verhindern. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde das Mächen mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Gezündete Böller lösen Brandmelder aus

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Montagvormittag zu einem Brandalarm in die Primus-Truber-Straße gerufen worden. Gegen 9.20 Uhr hatte an der Schule die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte für die Auslösung dieser Sicherheitseinrichtung das Zünden mehrerer Feuerwerkskörper im und am Gebäude ursächlich sein. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Das Polizeireviers Tübingen hat Ermittlungen bezüglich den noch unbekannten Verursachern aufgenommen. Die Feuerwehr war vorsorglich mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort präsent. (gj)

Rottenburg (TÜ): In den Gegenverkehr geraten

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der Osttangente ereignet. Ein 66-Jähriger war gegen 17.40 Uhr mit seinem VW ID3 auf der B28 in Richtung Rottenburg unterwegs, als er kurz nach der Brücke der L372 am Ende der Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und auf die Gegenfahrspur kam. Eine entgegenkommende 47 Jahre alte Fahrerin eines Audi A3 versuchte noch auszuweichen, dennoch prallte der VW gegen die linke, hintere Seite des Audi, der in der Folge um die eigene Achse gedreht und entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der VW geriet nachfolgend vollends auf die Gegenfahrspur und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Opel Astra eines 21-Jährigen, der keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren. Alle drei Fahrzeuglenker erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Die drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 73.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis etwa 20.15 Uhr teilweise voll gesperrt werden. (cw)

Albstadt (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Leicht verletzt wurde ein 29-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend auf der Theodor-Heuss-Straße ereignet hat. Der Mann war gegen 18.45 Uhr mit seinem Renault Clio auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs und erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 24-Jährige mit ihrem Transporter verkehrsbedingt bremsen musste und krachte ihm ins Heck. Ein Rettungswagen brachte den Unfallverursacher nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

