Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Aktionstag "sicher.mobil.leben"; Einbruch in Hotel; Mobiltelefon geraubt; Streitigkeiten; Verkehrsunfälle; Telefonbetrug; Mutmaßlicher Dieseldieb erwischt; Motorroller gestohlen

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben" für mehr Verkehrssicherheit unter dem Motto "Kinder im Blick" am 3. Juni 2025

Am kommenden Dienstag, den 3. Juni 2025, beteiligt sich auch das Polizeipräsidium Reutlingen am zwischenzeitlich siebten bundesweiten Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit. In diesem Jahr stehen die in allen vier Landkreisen geplanten Verkehrskontrollen unter dem Motto "Kinder im Blick".

Kinder, die jüngsten und unerfahrensten Verkehrsteilnehmer, können viele Gefahren im Straßenverkehr noch nicht richtig einschätzen, weshalb es einer besonderen Rücksichtnahme aller bedarf. Der Schutz von Kindern im Straßenverkehr ist dem Polizeipräsidium Reutlingen ein besonderes Anliegen, weshalb auf sie im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallprävention und der Verkehrsüberwachung ein spezielles Augenmerk gelegt wird.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen wurden im vergangenen Jahr 206 (2023: 211) Verkehrsunfälle erfasst, in die Kinder verwickelt waren. Zwei (2023: null) Kinder starben. Die Zahl der schwer verletzten Kinder reduzierte sich um drei auf 27. Es wurden 226 Kinder, 20 weniger als im Jahr davor, leicht verletzt.

Um insbesondere die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen Kinder zu Schaden kommen, zu reduzieren, setzt das Polizeipräsidium Reutlingen auch in diesem Jahr unter anderem auf eine konsequente Verkehrsüberwachung. Neben der Ahndung der festgestellten Verstöße werden die Verkehrsteilnehmer am kommenden Aktionstag auch in persönlichen Gesprächen ganz gezielt auf die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern im Straßenverkehr hingewiesen. (mr)

Reutlingen (RT): In Hotel eingebrochen

In ein Hotel in der Bahnhofstraße ist am frühen Sonntagmorgen eingebrochen worden. Über eine gewaltsam aufgeschobene Eingangstür gelangte ein bislang unbekannter Täter ersten Ermittlungen nach kurz nach vier Uhr in das Gebäude in der Bahnhofstraße. Im Inneren brach er anschließend mehrere Schubladen auf und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Mobiltelefon geraubt

Ein 28-Jähriger ist am Sonntagvormittag beim Listpark Opfer eines Raubdelikts geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dort ein Bekannter des Mannes gegen 11.45 von diesem zunächst Bargeld gefordert haben. Nachdem sich der Geschädigte weigerte der Forderung nachzukommen, soll er von dem Täter gegen eine Wand gestoßen worden sein und stürzte zu Boden. Nachfolgend soll dann der Angreifer dem auf dem Boden liegenden 28 Jahre alten Geschädigten das Mobiltelefon aus der Tasche gezogen haben und geflüchtet sein. Passanten hatten daraufhin die Polizei alarmiert, die sofort mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach dem Flüchtigen fahndeten, diesen jedoch nicht mehr antreffen konnten. Der 28-Jährige erlitt bei dem Geschehen leichte Verletzungen und wurde diesbezüglich ambulant in einer Klinik behandelt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zum Tathergang und zum Tatverdächtigen übernommen. (gj)

Aichtal (ES): Streit unter Lkw-Fahrern endet mit Gewahrsam

Streitigkeiten unter Lkw-Fahrern auf einem Rastplatz an der B27 haben am Sonntagabend zum Einsatz der Polizei geführt. Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem mehrere Personen in einen verbalen Streit geraten waren. Grund hierfür war nach bisherigen Erkenntnissen ein 42-Jähriger, der fortlaufend und grundlos in seinem Lkw auf dem Parkplatz hupte und sich dabei aggressiv verhielt. Da sich der stark alkoholisierte Mann auch gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv verhielt und nicht zu beruhigen war, mussten ihm Handschließen angelegt und er in Gewahrsam genommen werden. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von knapp 2,8 Promille. Der 42-Jährige verbrachte daraufhin die Nacht im Polizeigewahrsam. (gj)

Dettingen/Teck (ES): Alkoholisierter Quad-Lenker verursacht hohen Sachschaden

Eine folgenreiche Fahrt mit einem Quad hat ein 50-Jähriger am Sonntagnachmittag in der Bergstraße unternommen. Der Mann war kurz nach 15.30 Uhr mit einem Quad der Marke Bombardier Can-Am Outlander auf der Bergstraße unterwegs. Hierbei verursachte er aus noch ungeklärter Ursache durch einen heftigen Streifvorgang an zwei ordnungsgemäß abgestellten Pkw einen Gesamtschaden von mindestens 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von knapp einem halben Promille. Der Mann musste daraufhin zunächst eine Blutprobe abgeben und anschließend auch seinen Führerschein. (gj)

Ostfildern (ES): Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrer sind am Sonntagvormittag in Nellingen zusammengestoßen. Ein 57-Jähriger war kurz nach elf Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg der Denkendorfer Straße unterwegs. An der Ecke mit der Rudolf-Diesel-Straße stieß er mit einem entgegenkommenden und ebenfalls auf dem Gehweg fahrenden 81 Jahre alten Pedelec-Lenker zusammen. Der Senior zog sich hierbei ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrrädern war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Erkenbrechtsweiler (ES): Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine jugendliche Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Erkenbrechtsweiler zugezogen. Eine 47-Jährige wollte kurz vor 19 Uhr mit einem 7er BMW von der Kirchstraße aus nach links auf die Uracher Straße abbiegen. Hierbei nahm die Pkw-Lenkerin einer von links kommenden, 17-jährigen Bikerin die Vorfahrt. Die junge Frau wurde durch die Kollision von ihrer KTM geschleudert und schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Das Motorrad war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. (ms)

Aichtal-Grötzingen (ES): Ältere Frau betrogen (Warnhinweis)

Eine ältere Frau aus Grötzingen ist am Sonntagabend von dreisten Kriminellen mit der Betrugsmasche des sogenannten Schockanrufs um Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro gebracht worden. Im Laufe des Abends erhielt die Geschädigte einen Telefonanruf, in dem sich eine Unbekannte als vermeintliche Tochter ausgab und mitteilte, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Anschließend übernahm eine angebliche Polizeibeamtin das Gespräch, die meinte, zur Verhinderung der drohenden Untersuchungshaft sei nun die Bezahlung einer hohen Kaution erforderlich. Die in Sorge um ihr Kind versetzte Frau schenkte dem Glauben und übergab am späten Abend die Wertgegenstände an ihrer Wohnanschrift an einen Komplizen der Anrufer. Von dem Abholer liegt bislang nur eine vage Beschreibung vor. Später flog der Betrug auf und die Seniorin erstattete am frühen Montagmorgen Anzeige. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (ms)

Tübingen (TÜ): Gegen Ampelmast geprallt

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Europastraße entstanden ist. Eine 81-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Europastraße in Richtung Rottenburg unterwegs, als von hinten ein Rettungswagen mit Sondersignal heranfuhr. Als sie ihm freie Bahn verschaffen wollte, geriet sie mit ihrem Wagen auf die Verkehrsinsel und prallte gegen den dortigen Ampelmast. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an ihrem Wagen wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Lichtzeichenanlage wurde zwar beschädigt, blieb aber noch funktionstüchtig. Der entstandene Schaden hier ist noch nicht bekannt. (cw)

Tübingen (TÜ): Pkw kontra Fahrrad

Ein Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Josef-Wochenmarkt-Weg mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Kurz nach 15 Uhr bog eine 22-Jährige mit ihrem Citroen von der Eisenbahnstraße nach rechts in den Josef-Wochenmark-Weg ab. Hierbei missachtete sie jedoch den Vorrang eines 26 Jahre alten Radlers, der die Straße überquerte und kollidierte mit diesem, woraufhin der Mann auf die Fahrbahn stürzte. Die Polizei beziffert den Schaden an Pkw und Rad auf rund 3.000 Euro. (gj)

Rottenburg (Tübingen): Mutmaßlicher Diesel-Dieb erwischt

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Sonntagabend auf dem Parkplatz der Volksbankarena ein mutmaßlicher Diesel-Dieb angetroffen werden konnte. Kurz nach 18 Uhr war dort ein Mann aufgefallen, der am Heck seines Fiat Transporters in verdächtiger Weise mit mehreren Treibstoff-Kanistern und Schläuchen hantierte. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 58-Jährigen kurze Zeit später in seinem Wagen antreffen. Für die in mehreren Kanistern mitgeführten 270 Liter Diesel konnte er weder Kaufbelege vorzeigen, noch eine schlüssige Erklärung zu deren Herkunft geben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sowohl das Fahrzeug als auch der Kraftstoff beschlagnahmt. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt nun. (gj)

Haigerloch (ZAK): Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem auffälligen, rot-, weiß- und schwarz farbenen Motorroller Aprilia SR50, mit dem Versicherungskennzeichen 191RIG fahndet das Polizeirevier Hechingen. Der Roller war am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit von 1.30 Uhr bis vier Uhr, vor dem Sportheim in Bittelbronn in der Schwarzwaldstraße abgestellt gewesen und wurde von einem bislang unbekannten Täter gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell