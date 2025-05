Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Segelfleger landet neben der Fahrbahn, Kind befreit

Reutlingen (ots)

Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagabend, um 21.50 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in der Charlottenstraße gerufen worden. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Ursächlich hierfür war ein technischer Defekt eines Internet-Routers, welcher zu einem Schwelbrand führte. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Hayingen (RT): Gestürzte Motorradfahrerin

Am Freitagnachmittag ist es auf der L245 zwischen Gossenzugen und Hayingen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Gegen 15.40 Uhr befuhr die 24-jährige Motorradfahrerin die L245 in Richtung Hayingen und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen vor Ort. Der Schaden wurde auf ca. 3000 Euro beziffert.

Dettingen/Teck (ES): Segelflieger landet auf Feld neben der B465

Glück hatte ein 22-jähriger Segelflugpilot, der am frühen Freitagabend, gegen 17.40 Uhr, eine Außenlandung südlich der Autobahnmeisterei Kirchheim auf einem Feld, parallel der B 465 durchführen musste. Aufgrund zu geringer Thermik konnte er das Fluggelände Hahnweide nicht mehr gefahrlos anfliegen, weshalb er sich für eine Außenlandung auf einem Getreidefeld entschied. Bei der Außenlandung entstand weder am Fluggerät noch auf dem Acker ein Schaden. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Der Abtransport des Segelfliegers erfolgte in dessen Eigenregie.

Nürtingen (ES): Kind von Handwerkern aus Fahrzeug befreit

Am Freitagnachmittag gegen 14.35 Uhr wurde über Notruf bei der Rettungsleitstelle Esslingen ein eingeschlossenes Kleinkind in einem Fahrzeug in der Duttenhoferstraße in Nürtingen gemeldet. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung, sowie der Feuerwehr, war der betreffende Pkw Skoda jedoch bereits geöffnet worden und das Kind war wohlauf und wieder in Obhut der Mutter. Die 30-jährige Mutter und auch Lenkerin des Pkw Skoda hatte das Fahrzeug kurz verlassen und hierbei bemerkt, dass sie den Schlüssel auf dem Sitz hatte liegen lassen. Der Pkw hatte sich jedoch bei ihrer Rückkehr bereits eigenständig verriegelt und ihr zehn Monate alter Sohn befand sich im Sitz im Fahrzeug, welches in der Sonne stand. Handwerker, die dort gerade am Arbeiten waren, wurden auf die Situation aufmerksam, und eilten kurzerhand zu Hilfe. Sie angelten den Schlüssel über ein leicht geöffnetes Fenster am Pkw heraus und öffneten im Anschluss das Fahrzeug. Alle Personen waren wohlauf, ein Rettungsdienst wurde nicht benötigt.

Altbach (ES): Kollision zwischen Lkw und einem Kind endet glimpflich

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw Opel Vivaro und einem fahrradfahrenden Kind ist es am Freitagabend gegen 17.45 Uhr in der Sedanstraße in Altbach gekommen. Zu dieser Zeit befuhr das sieben jährige Kind auf seinem Fahrrad den abschüssigen Gehweg mit überhöhter Geschwindigkeit. Der 51-jährige Opel-Fahrer erkannte die Situation, leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine leichte Kollision mit dem Fahrrad des Kindes nicht verhindern, wodurch der sieben Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Eine ambulante Behandlung vor Ort war nicht erforderlich und der Junge wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Es entstand minimaler Sachschaden an dem Lkw.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Trinkgelage unter Jugendlichen

Am frühen Freitagabend ist es auf einem Gartengrundstück im Gewann "Zangenhalde" zu einem Rettungseinsatz gekommen. Gegen 18.30 Uhr meldeten sich jugendliche Partygäste bei der Leitstelle und teilten eine nur noch bedingt ansprechbare Jugendliche mit. Vor Ort wurde die 14-Jährige, die auch hochprozentigen Alkohol konsumiert hatte, mit einer vermutlichen Alkoholvergiftung angetroffen. Diese musste mit einem Rettungswagen auf die Intensivstation einer Kinderklinik verbracht werden. Die Polizei löste anschließend die Geburtstagsfeier auf und die restlichen Jugendlichen wurden von ihren Eltern abgeholt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell