Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betriebsunfall mit Gefahrgut; Straßenverkehrsgefährdung; Einbruch in Deponie; Falsche Telekom-Mitarbeiter bestehlen Seniorin; Fußgängerin angefahren; Mehrere schwere Unfälle; Brand durch Powerbank

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Gefahrgut-Unfall auf Betriebsgelände

Ein Betriebsunfall mit Produktionsmaterial hat am Freitagmittag zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Stuttgarter Straße geführt. Dort hatte gegen 13 Uhr ein Arbeiter in einem Industriebetrieb einen Behälter mit einem flüssigen Werkstoff transportiert, der als Gefahrgut eingestuft ist. Hierbei stürzte das Behältnis um und der Inhalt ergoss sich auf dem Werksgelände. Die alarmierten Einsatzkräfte waren daraufhin mit einem Großaufgebot ausgerückt. Der ausgelaufene Werkstoff konnte durch die Feuerwehr, die mit 79 Kräften im Einsatz war, eingesammelt und der betroffene Bereich gereinigt werden. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit 10 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht. Zum entstandenen Schaden liegen noch keine Informationen vor. (gj)

Filderstadt (ES): Alkoholisiert andere gefährdet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt seit Donnerstagabend gegen eine 59-Jährige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung in mehreren Fällen. Die Frau war gegen 19.15 Uhr mit ihrem schwarzen Skoda Oktavia zunächst von Reutlingen auf der B 464 unterwegs und fuhr dann auf die B27 in Richtung Stuttgart weiter. Bereits auf der B 464 soll es dabei mehrfach zu gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen sein, wodurch diese möglicherweise gefährdet wurden. Das Fahrzeug konnte schließlich bei Leinfelden-Echterdingen-Stetten einer Kontrolle unterzogen werden. Die Polizeibeamten stellten dabei eine ganz erhebliche Alkoholbeeinflussung der 59 Jahre alten Fahrerin fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Frau musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die unsichere Fahrweise der Frau mit ihrem Skoda gefährdet wurden und bittet diese sich unter Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (gj)

Beuren (ES): Einbruch in Deponiegelände

In das Gelände einer Entsorgungsstation im Tiefenbachtal ist über Christi Himmelfahrt eingebrochen worden. In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Freitag, acht Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter auf das umzäunte Gelände an der K 1243 ein und brach einen dort stehenden Container gewaltsam auf. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Falsche Telekom-Mitarbeiter bestehlen Seniorin (Warnhinweis)

Zwei bislang Unbekannte haben am Mittwochmorgen eine Seniorin um mehrere hundert Euro bestohlen. Die Täter klingelten gegen neun Uhr an der Wohnung der Frau und gaben sich ihr gegenüber als Telekom-Mitarbeiter aus, die den Auftrag hätten, den Hausanschluss zu überprüfen. Die arglose Wohnungsinhaberin zeigte daraufhin einem der beiden Männer im Keller die technischen Anschlüsse, während der andere alleine in der Wohnung verblieb und dort aus dem Geldbeutel der Seniorin mehrere hundert Euro stahl.

Die Polizei warnt vor dieser und weiteren Betrugsmaschen. Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen gegenüber Personen, die Sie nicht kennen. Bei Unsicherheit oder Zweifel an der Legitimation von Personen, kontaktieren Sie erst Familienangehörige, Freunde oder rufen bei der Polizei an! (gj)

Winterlingen-Benzingen (ZAK): Fußgänger angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Motorradlenker ist nach einem Verkehrsunfall in Benzingen am Donnerstagnachmittag, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde, geflüchtet. Eine 18-Jährige befand sich kurz vor 16 Uhr im Rahmen einer Veranstaltung auf der Germanenstraße, als ein Motocross-Fahrer mit einer schwarzen KTM und orangen Streifen von der Hohenzollernstraße nach rechts in die Germanenstraße abbog und im weiteren Verlauf mit der 18-Jährigen zusammenstieß. Der Biker fuhr anschließend weiter, streifte noch eine Fußgängerin und kollidierte beinahe mit einer weiteren Person. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad war kein Kennzeichen angebracht. Das Polizeirevier Albstadt bittet um Zeugenhinweise zum Fahrer und dem Motorrad unter Telefonnummer 07432/955-0. (gj)

Bisingen (ZAK): Mit Alkohol gegen Garagenwand

Mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung muss ein VW Golf Fahrer rechnen, der mit seinem Wagen am Donnerstagabend einen nicht alltäglichen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße unterwegs. Hierbei verlor er die Kontrolle über den Golf, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf frontal mit einer Garagenwand. Die alarmierten Polizeibeamten stellten beim 28-jährigen Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein vorläufiger Wert betrug 1,4 Promille. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, musste jedoch eine Blutprobe abgeben und auch seinen Führerschein. An seinem VW entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zur Höhe des Schadens an der Garage liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Dotternhausen (ZAK): Fußgänger bei Unfall schwerverletzt

Infolge eines Verkehrsunfalls auf der B 27 bei Dotternhausen ist ein Fußgänger schwerverletzt worden. Der 49 Jahre alte Mann überquerte gegen 23 Uhr an der Kreuzung zur Dormettinger Straße die Fahrbahn der Bundesstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Lichtzeichenanlage zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Als der Mann die Straße fast überquert hatte, wurde er von einem Suzuki SX4 eines 31-Jährigen erfasst. Der Fußgänger wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort in eine Klinik gebracht. Nach Hinweisen auf den Konsum von Alkohol musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Den Sachschaden an dem Suzuki schätzt die Polizei auf mindestens 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. (gj)

Burladingen (ZAK): Nach Randale in Gewahrsam genommen

Beamte des Polizeireviers Hechingen sind am späten Donnerstagabend zu einer randalierenden Person in die Killertalstraße nach Starzeln gerufen worden. Dort hatte zuvor ein 23-Jähriger in einer Gaststätte randaliert, dabei andere Gäste angepöbelt und auch versucht diese anzugreifen. Der Mann musste bereits beim Eintreffen der Beamten durch Kneipengäste festgehalten werden. Da sich der stark alkoholisierte 23-Jährige weiterhin aggressiv verhielt und nicht zu beruhigen war, musste er in Gewahrsam genommen und ihm Handschließen angelegt werden. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Hechingen. (gj)

Geislingen (ZAK): Powerbank löst Brand aus

Feuerwehr und Polizei sind am Freitagvormittag zu einem Brand in einem Wohnhaus in die Wartestraße ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte dort kurz nach elf Uhr ein 24 Jahre alter Hausbewohner eine Powerbank aufgeladen. Nachdem diese offensichtlich überhitzte, geriet die darunter befindliche Matratze in Brand. Der Mann konnte die Flammen größtenteils selbst ablöschen und trug die Matratze ins Freie. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 16 Wehrleuten, der Rettungsdienst vorsorglich mit drei Fahrzeugen und 6 Einsatzkräften vor Ort gekommen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell