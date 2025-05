POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Haigerloch (Zollernalbkreis) in Haft

Reutlingen (ots) - Eine Leichtverletzte nach Schmorbrand Eine leichtverletzte Bewohnerin und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind die Folgen eines Schmorbrandes an einer Dehnungsfuge eines Mehrfamilienhauses in der Peter-Rosegger-Straße. Am Mittwochabend, kurz nach 17.30 Uhr, teilte ein Anwohner über die Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung mit. Der Brand konnte rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Was der Auslöser für den Brand war, bedarf weiterer ...

mehr