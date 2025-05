LPI-NDH: Erheblicher Sachschaden beim Parken entstanden

Nordhausen (ots) - Ein Pkw-Fahrer und ein Moped-Fahrer befuhren am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, den Darrweg von der Helmestraße kommend in Richtung Kasseler Landstraße. Als der Pkw-Fahrer verkehrsbedingt halten musste, fuhr ihm der Mopedfahrer, aus bisher noch ungeklärte Ursache, auf. In der Folge stürzte der 16-Jährige und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. ...

