POL-RT: Unfälle, Pkw-Brand mit hohem Sachschaden, Kupferdiebe unterwegs

Beim Anfahren schwer gestürzt

Eine 89-Jährige hat sich am Mittwochvormittag beim Sturz mit ihrem Rad schwere Verletzungen zugezogen. Die Seniorin war nach Erledigung von Einkäufen gegen 10.30 Uhr am Albtorplatz auf ihr Fahrrad gestiegen und aus noch unklarer Ursache alleinbeteiligt beim Anfahren auf die Fahrbahn gestürzt. Nach der Erstversorgung brachte sie der Rettungsdienst in eine Klinik. (gj)

Metzingen (RT): Fahrradfahrer verunglückt

Ein Radfahrer hat sich am Mittwochnachmittag kurz vor 13 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt. Der 28 Jahre alte Mann befuhr den Radweg vom Tannenhof zur Reutlinger Straße. Vor der Unterführung zur B312 kam der Radler aus noch ungeklärter Ursache nach rechts vom Weg ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. (gj)

Nürtingen (ES): Zusammenstoß an Kreuzung

Durch das Nichtbeachten der Vorfahrtsregel ist am Dienstagvormittag an der Kreuzung Kirchheimer Straße - Jakobstraße ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro entstanden. Gegen 10.15 war ein 87-Jähriger mit einem VW Golf auf der Kirchheimer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Ein zur selben Zeit aus der Jakobstraße herausfahrender 33 Jahre alter BMW-Lenker missachtete die Vorfahrt des Golfs und stieß mit diesem zusammen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. (gj)

Filderstadt (ES): Pkw-Brand in Sielmingen

Wohl aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum ist es am Mittwochmorgen zwischen der Schinderbuckelkreuzung und dem Ortseingang von Sielmingen (K1225 / Reutlinger Straße) zum Brand eines Autos gekommen. Der Fahrer des Mercedes bemerkte bereits gegen 5.45 Uhr an einer Ampel, wie Rauch aus dem Fahrzeug stieg. Anschließend stoppte er rechtsseitig an einem Feldweg, wo der Wagen vollends Feuer fing. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden, dennoch dürfte sich der Sachschaden auf schätzungsweise 50.000 Euro belaufen. Der Mercedes musste nachfolgend abgeschleppt werden. (mr)

Kohlberg (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit einem Rettungswagen musste am Mittwochmorgen ein Unfallverursacher in eine Klinik eingeliefert werden. Der 35-Jährige war kurz vor acht Uhr mit einem Dacia Lodgy auf der abschüssigen K 1260 von Kohlberg herkommend in Richtung Grafenberg unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann mit dem Kombi nach links von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Eine entgegenkommende Pkw-Lenkerin konnte glücklicherweise noch ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Der Verunglückte wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht und vorsorglich stationär aufgenommen. Der Dacia musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro. Die Esslinger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ms)

Rangendingen (ZAK): Buntmetalldiebe am Werk

Buntmetalldiebe sind in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände des Rangendinger Bauhofs am Werk gewesen. In der Zeit von 17.30 Uhr bis 6.50 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam auf das umzäunte Grundstück in der Daimlerstraße ein. Im Anschluss entwendeten sie mehrere Kupferfallrohre der Dachrinne des Hauptgebäudes sowie mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel mit einer Länge von über 140 Metern. Das Diebesgut hat einer Wert von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

