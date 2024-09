Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradkontrollen mit dem integrativen Ansatz der Verkehrspräventionsarbeit

Neustadt an der Weinstraße/ Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag-Nachmittag wurden durch den Motorradkontrolltrupp der Polizeidirektion Neustadt wieder Zweiradkontrollen auf den beliebten Motorradstrecken im Dienstgebiet durchgeführt. Bei einer Kontrollstelle im Bad Dürkheimer Ortsteil Leistadt wurde auch zum Dialog und Austausch mit den Bikern eingeladen. Dort unterstützten zusätzlich zwei Kolleginnen der zentralen Präventionsstelle des PP Rheinpfalz sowie der örtlichen Polizeiinspektion und boten den Bikern ein kleines informelles Rahmenprogramm. Ein Kradfahrer des Malteser Hilfsdienst (Diözese Speyer) war Ansprechpartner für alle medizinischen Fragen und beriet beispielsweise über die Wichtigkeit geeigneter Motorradbekleidung. Auch Medienvertreter hatten vorab über die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz eine Einladung erhalten, um sich vor Ort über die Arbeit der Polizei ein Bild machen zu können. Polizeihauptkommissar Jörg Ulrich vom Motorradkontrolltrupp betont, dass es uns wichtig war, nicht nur die Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festzustellen, wir wollten ganz gezielt mit dem Ansatz der Verkehrspräventionsarbeit mit den Bikern ins Gespräch finden. Der Eindruck bleibt auch, dass uns dies an diesem Tag recht gut gelungen ist. Es wurden bei 4 Stunden Kontrollzeit an 2 verschiedenen Örtlichkeiten insgesamt 30 Fahrzeuge kontrolliert, davon 25 Motorräder. Die erste Kontrollstelle erfolgte an der L 499, Elmsteiner Tal, wo an Wochenenden und Feiertagen ein Durchfahrtsverbot für Motorräder gilt. Insgesamt wurden an diesem Samstag 16 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Laut Motorradkontrolltrupp wird es bis zum Ende der Motorradsaison und insbesondere an den Wochenenden weitere Schwerpunktkontrollen geben.

